Экзит-пол в трех областях: появились первые результаты

Так, было проведено 12 экзитполов — в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Харькове, Виннице и Черкассах. Общее число опрошеных 39 622 человека.

Согласно результатам Киевского экзит-пола, результаты выборов на пост мера следующие:

Виталий Кличко (“Удар Виталия Кличка”) — 45,93%

Александр Попов (ОПЗЖ) — 9,62%

Ирина Верещук (“Слуга Народа”) — 8,53%

Олексей Кучеренко (ВО “Батькивщина”) — 7,82%

Сергей Притула (“Голос”) — 7,27%

По результатам выборов в Киевский Городской совет: “Удар” (19,74%), “ЕС” (17,76%), “Слуга народа” (10,28%), “Батькивщина” (8,61%), ОПЗЖ (7,77%).

По результатам выборов мэра в Харкове:

Геннадий Кернес (“Блок Кернеса — успешный Харьков”) — 57,9%

Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 12,12%

Алексей Кучер (“Слуга Народа”) — 11,98%

Олег Абрамичев (“ЕС”) — 6,23%

Игорь Черняк (“Блок Светличной Вместе”) — 4,51%.

На выборах в горсовет, топ-5 выглядит следующим образом: “Блок Кернеса” (39,52%), ОПЗЖ (16,99%), “Слуга народа” (12,39%), “ЕС” (9,17%), “Партия Шария” (6,41%).

Результаты по Одессе:

Геннадий Труханов (“Доверяй делам”) — 34,4%

Николай Скорик (ОПЗЖ) — 17,93%

Олег Филимонов (“Слуга народа”) — 13,75%

Петр Обухов (“ЕС”) — 12,52%

Сергей Кивалов (Украинская морская партия Кивалова) — 5,44%.

Топ-5 партий в горсовет Одессы: “Доверяй делам” Кивалова (23,77%), ОПЗЖ(22,38%), “Слуга народа” (15,95%), ЕС (12,72%), Партия Шария (7,63%).

Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”, показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского головы, однако второй тур выборов все же будет.