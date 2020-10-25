Местные выборы соответствовали самым высоким демократическим стандартам — ОПУ

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 45202 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 67138 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 113678 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100485 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117902 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95602 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100498 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103425 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101732 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101427 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 30691 просмотра
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 24129 просмотра
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 22660 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 71346 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 42293 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 42293 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 113668 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 117896 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 377445 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 328476 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 4436 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 71346 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130305 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207688 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234503 просмотра
Актуальное
Местные выборы соответствовали самым высоким демократическим стандартам — ОПУ

Местные выборы соответствовали самым высоким демократическим стандартам — ОПУ

Киев  •  УНН

 • 10185 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам, действующему законодательству. Об этом заявили в Офисе Президента Украины, передает УНН.

“Все политические силы — участники процесса выборов, а также кандидаты имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей. Отдельные нарушения, которые зафиксировали правоохранители, должны быть расследованы и получить справедливый судебный ответ. Никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было. Это, кстати, безусловный приоритет для правового и демократического государства — абсолютно свободное волеизъявление граждан”, — подчеркнули в ОПУ.

В Офисе Президента Украины не сомневаются, что “подсчет голосов также будет честным, профессиональным, безупречным и без всякого традиционного искусственного затягивания”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экзит-пол: какие вопросы по “опросу Зеленского” получили больше поддержки

“Украинцы выбрали своих представителей в органы власти местного уровня. Это ключевое достижение на сегодня. Вероятно, в части городов состоятся так называемые вторые туры голосования за городских голов. В результате успешной реформы децентрализации именно местный уровень власти стал ключевым в создании действительно комфортных и цивилизованных условий жизни в городах, областях, районах и громадах. Вертикаль центральной власти ежегодно увеличивает финансовый потенциал и возможности, которые передаются на места. От эффективности и добродетели избранных сельских, поселковых, городских голов и депутатов местных советов будет зависеть качество жизни каждого гражданина”, — заявили в ОПУ.

Добавляется, что центральная власть готова сотрудничать со всеми представителями горизонтали местной власти ради создания и усиления цивилизованных условий жизни по всей Украине.

“Подчеркиваем, что увеличение финансового потенциала и возможностей для представителей местной власти не означает, что любому государством будет разрешено преобразование своего города, района или громады в персональную вотчину. Закон — один для всех. Ответственность перед государством и обществом — это аксиома для местных органов власти ”, - отметили в ОПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экзит-пол в трех областях: появились первые результаты

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные местные выборы , заявив, что в отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь — свободные выборы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы