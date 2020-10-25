Местные выборы соответствовали самым высоким демократическим стандартам — ОПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам, действующему законодательству. Об этом заявили в Офисе Президента Украины, передает УНН.
“Все политические силы — участники процесса выборов, а также кандидаты имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей. Отдельные нарушения, которые зафиксировали правоохранители, должны быть расследованы и получить справедливый судебный ответ. Никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было. Это, кстати, безусловный приоритет для правового и демократического государства — абсолютно свободное волеизъявление граждан”, — подчеркнули в ОПУ.
В Офисе Президента Украины не сомневаются, что “подсчет голосов также будет честным, профессиональным, безупречным и без всякого традиционного искусственного затягивания”.
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“Украинцы выбрали своих представителей в органы власти местного уровня. Это ключевое достижение на сегодня. Вероятно, в части городов состоятся так называемые вторые туры голосования за городских голов. В результате успешной реформы децентрализации именно местный уровень власти стал ключевым в создании действительно комфортных и цивилизованных условий жизни в городах, областях, районах и громадах. Вертикаль центральной власти ежегодно увеличивает финансовый потенциал и возможности, которые передаются на места. От эффективности и добродетели избранных сельских, поселковых, городских голов и депутатов местных советов будет зависеть качество жизни каждого гражданина”, — заявили в ОПУ.
Добавляется, что центральная власть готова сотрудничать со всеми представителями горизонтали местной власти ради создания и усиления цивилизованных условий жизни по всей Украине.
“Подчеркиваем, что увеличение финансового потенциала и возможностей для представителей местной власти не означает, что любому государством будет разрешено преобразование своего города, района или громады в персональную вотчину. Закон — один для всех. Ответственность перед государством и обществом — это аксиома для местных органов власти ”, - отметили в ОПУ.
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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные местные выборы , заявив, что в отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь — свободные выборы.