Маємо велику розкіш: Зеленський прокоментував місцеві вибори

“На відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш — вільні вибори. Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна — нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори — це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна”, — зазначив Зеленський.

Президент відзначив, що в українців завжди занадто багато передвиборчих емоцій.

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“Ми все ще не навчилися спокійно дискутувати та слухати один одного. Шукати компроміси. Співпрацювати. І тому, коли передвиборча кампанія наближається до фінішу, втома від виборів у суспільства безмежна. Якщо сьогодні запитати в людей на вулицях, що вони думають про вибори, більшість українців відверто скаже: та швидше б усе це закінчилося! Хочемо тиші і... правди. Відповідальності. Щирості. Ось, до речі, чого й досі бракує в нашій великій політиці”, — наголосив Володимир Зеленський.

На його думку, у світі немало “демократій” — за самовизначенням, але справжніх демократій не так уже й багато.

“Таких, де вибір людей дійсно має значення. У нас вибір точно є. І дійсно має велике значення. Проте добре відомий парадокс: коли в тебе щось є — часто не цінуєш. Особливо це стосується нашої молоді. Думають: вибори — то не важливо, тим більше місцеві. Це ж не Президента обирають. Хочу нагадати кожному: все в цьому житті справді залежить від того, як вирішиш ти. Або — як вирішить хтось за тебе. Ось чому вибори важливі. Маємо цього навчитися. Сьогодні. Завтра. Завжди. Особиста відповідальність за будь-який вибір — тільки так формуються зрілі й конкурентні суспільства”, — зазначив Зеленський.

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На думку глави держави, мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж Президент. Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проєктів — усе це та багато іншого не в повноваженнях Президента. Це те, що можуть і повинні робити мери та депутати місцевих рад. За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей.

“Але чи працюють вони на тебе? Чи будуть вони працювати в нових реаліях? Зрозуміло, що я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою. Це вкрай важливо для країни. Бо це — саме про якість життя. Про те, з чим пересічний громадянин стикається щодня і що формує його уявлення про професійність влади загалом. Але наголошу. Президент — це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила, а також загальнодержавний розвиток. Місцева влада — це конкретні питання „тут і зараз“, це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури”, — зауважив президент.

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Володимир Зеленський порадив завжди правильно ставити наголос у тому, хто й за що відповідає в країні.

“Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками.

І пам’ятаймо: ми — вільні й ми маємо право самостійно обирати свій шлях. Україна — це ти!”, — резюмував президент України.

Додамо, що о 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці.