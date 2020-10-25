Имеем большую роскошь: Зеленский прокомментировал местные выборы

"В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь - свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна - грязные деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы - это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что в украинцев всегда слишком много предвыборных эмоций.

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"Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов у общества безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы все это закончилось! Хотим тишины и ... правды. Ответственности. Искренности. Вот, кстати, чего до сих пор не хватает в нашей большой политике", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По его мнению, в мире немало "демократий" - по самоопределению, но настоящих демократий не так уж и много.

"Таких, где выбор людей действительно имеет значение. У нас выбор точно есть. И действительно имеет большое значение. Однако хорошо известный парадокс: когда у тебя что-то есть - часто не ценишь. Особенно это касается нашей молодежи. Думают: выборы - это не важно, тем более местные. Это же не Президента избирают. Хочу напомнить каждому: все в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или - как решит кто-то за тебя. Вот почему выборы важны. Должны этому научиться. Сегодня. Завтра. Всегда. Личная ответственность за любой выбор - только так формируются зрелые и конкурентные общества", - отметил Зеленский.

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По мнению главы государства, мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях Президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей.

"Но работают лиони на тебя? Будут ли они работать в новых реалиях? Понятно, что я жестко буду следить за новоизбранной местной властью. Это крайне важно для страны. Потому что это - именно о качестве жизни. О том, с чем рядовой гражданин сталкивается ежедневно и формирует его представления о профессионализме власти в целом. Но подчеркну. Президент - это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственный развитие. Местная власть - это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры", - отметил президент.

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Владимир Зеленский посоветовал всегда правильно ставить ударение на том, кто и за что отвечает в стране.

"Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.

И помните: мы - свободные и мы вправе самостоятельно выбирать свой путь. Украина - это ты!" - резюмировал Президент Украины.

Добавим, что в 20:00 в Украине закрылись избирательные участки.