“Удар” та ЄС лідирують на виборах до Київради - Рейтинг

Партія “Удар” — 21,3%

Партія “Європейська Солідарність” — 18%

Партія “Слуга народу” — 9,5%

Партія “Голос” — 7,2%

Партія “Єдність Олександра Омельченка” — 6,8%

ОПЗЖ — 6,7%

“Батьківщина” — 6,6%

Решта не долають 5% бар’єр.

Під час проведення дослідження було опитано 10 400 респондентів на ста дільницях, похибка не більше 1%.

Як повідомляв УНН, результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, показують відрив чинного мера Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду міського голови, однак другий тур виборів все ж буде