“Удар” та ЄС лідирують на виборах до Київради - Рейтинг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Результати екзит-полу проведеного соціологічною групою “Рейтинг” показують лідерство партій “Удар” та “Європейська Солідарність” на виборах до Київради, повідомляє кореспондент УНН.
Партія “Удар” — 21,3%
Партія “Європейська Солідарність” — 18%
Партія “Слуга народу” — 9,5%
Партія “Голос” — 7,2%
Партія “Єдність Олександра Омельченка” — 6,8%
ОПЗЖ — 6,7%
“Батьківщина” — 6,6%
Решта не долають 5% бар’єр.
Під час проведення дослідження було опитано 10 400 респондентів на ста дільницях, похибка не більше 1%.
Як повідомляв УНН, результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, показують відрив чинного мера Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду міського голови, однак другий тур виборів все ж буде