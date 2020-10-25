"Удар" и ЕС лидируют на выборах в Киевсовет - Рейтинг
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Результаты экзит-пола проведенного социологической группой "Рейтинг" показывают лидерство партий "Удар" и "Европейская Солидарность" на выборах в Киевсовет, сообщает корреспондент УНН.
Партия "Удар" - 21,3%
Партия "Европейская Солидарность" - 18%
Партия "Слуга народа" - 9,5%
Партия "Голос" - 7,2%
Партия "Единство Александра Омельченко" - 6,8%
ОПЗЖ - 6,7%
"Батькивщина" - 6,6%
Остальные не преодолевают 5% барьер.
Во время проведения исследования было опрошено 10400 респондентов на ста участках, погрешность не более 1%.
Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой "Рейтинг", показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского головы, однако второй тур выборов все же будет