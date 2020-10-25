"Удар" и ЕС лидируют на выборах в Киевсовет - Рейтинг

Партия "Удар" - 21,3%

Партия "Европейская Солидарность" - 18%

Партия "Слуга народа" - 9,5%

Партия "Голос" - 7,2%

Партия "Единство Александра Омельченко" - 6,8%

ОПЗЖ - 6,7%

"Батькивщина" - 6,6%

Остальные не преодолевают 5% барьер.

Во время проведения исследования было опрошено 10400 респондентов на ста участках, погрешность не более 1%.

Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой "Рейтинг", показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского головы, однако второй тур выборов все же будет