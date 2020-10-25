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Явка на місцевих виборах орієнтовно становила 37% - ЦВК

Явка на місцевих виборах орієнтовно становила 37% - ЦВК

Київ • УНН

 • 11692 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах за інформацією від 97% ТВК становить 37%. Про це на брифінгу заявив голова ЦВК Олег Діденко, передає кореспондент УНН.

“Що стосується явки, станом на 21:45, ЦВК отримала інформацію від 97% ТВК... За нашою інформацією, явка становила 37% орієнтовно”, — сказав Діденко.

Для порівняння з місцевими виборами 2015 року, явка зменшилась — тоді вона становила 46,6%, сказав він.

Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах в Україні завершились - о 20:00 виборчі дільниці закрилися.

Як повідомили в Офісі Президента, передвиборча кампанія, перебіг голосування та загалом процес місцевих виборів відповідали найвищим демократичним стандартам, чинному законодавству.

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