Явка на місцевих виборах орієнтовно становила 37% - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах за інформацією від 97% ТВК становить 37%. Про це на брифінгу заявив голова ЦВК Олег Діденко, передає кореспондент УНН.
“Що стосується явки, станом на 21:45, ЦВК отримала інформацію від 97% ТВК... За нашою інформацією, явка становила 37% орієнтовно”, — сказав Діденко.
Для порівняння з місцевими виборами 2015 року, явка зменшилась — тоді вона становила 46,6%, сказав він.
Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах в Україні завершились - о 20:00 виборчі дільниці закрилися.
Як повідомили в Офісі Президента, передвиборча кампанія, перебіг голосування та загалом процес місцевих виборів відповідали найвищим демократичним стандартам, чинному законодавству.