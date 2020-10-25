Явка на местных выборах ориентировочно составила 37% - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах, по информации от 97% ТВК, составляет 37%. Об этом на брифинге заявил председатель ЦИК Олег Диденко, передает корреспондент УНН.
"Что касается явки, по состоянию на 21:45 ЦИК получила информацию от 97% ТИК ... По нашей информации, явка составила 37% ориентировочно", - сказал Диденко.
Для сравнения с местными выборами 2015 года, явка уменьшилась - тогда она составляла 46,6%, сказал он.
Напомним, голосование на очередных местных выборах в Украине завершились - в 20:00 избирательные участки закрылись.
Как сообщили в Офисе Президента, предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам, действующему законодательству.