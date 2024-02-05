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Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента

Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 09:55  •  12838 просмотра

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Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента

Согласитесь, что для многих из нас мнение о том, что импортные товары лучше наших, является очень устойчивым. Ярко этот стереотип можно проследить на винном рынке, где мнение о высоком качестве вин импортного производства является доминирующим.

Каждый год импортеры бьют рекорды по объемам ввозимого в Украину вина из-за рубежа, ведь украинский рынок является полностью открытым. Сейчас, за 3 года с даты отмены пошлины на ввоз для импорта, доля полки вин украинского происхождения сократилась на 26-30%, и тенденция сохраняется. Государство оставило украинское виноделие один на один с нашествием производителей из других стран. Добавляем к этому огромные дотации и субсидии со стороны ЕС для своих производителей и миллионы евро, которые были вложены в имиджевую составляющую стран - винных производителей. В сумме, как говорится, имеем что имеем: сокращение спроса на украинское вино, уменьшение производства и винодельческую отрасль на грани выживания.

Понятно, что Государству, на данный момент, не до виноделов. Да и что же с этим всем делать в моменте?

Ответ короткий: украинским виноделам - делать качественное вино, потребителю - попробовать отложить имиджевую составляющую импортного вина, избавиться от доверия ко всему иностранному и положиться на собственные ощущения и вкусы. Каждого, кто готов разобраться в сути, довериться своим вкусовым рецепторам, в итоге будут ожидать настоящие открытия.

Лучше любой теории есть, конечно, практика. Поэтому мы поехали в ряд сетевых продуктовых магазинов, сделали закупку образцов в ценовом сегменте 90-150 грн. Следующий шаг - приглашение экспертов.   

В сравнении вин нам помогали профессионалы винного рынка - лучшие сомелье Украины разных лет во главе с руководителем Ассоциации сомелье Украины Иваном Бачуриным. 

"Цель дегустации - определить лучшие вина в заданной ценовой категории. Участниками дегустации были лучшие сомелье Украины 2007, 2009 и 2016 годов. Продегустировали по пять образцов белых сухих и белых полусладких вин и определили самые достойные образцы, которые есть на рынке Украины", - рассказал Бачурин.

Вина на каждый день должны быть качественные и доступные, считает руководитель Ассоциации сомелье Украины. Отмечает, что качество - это баланс между ароматом, вкусом и послевкусием. По его мнению, минимальная цена вина на каждый день должна быть от 90 грн.

"Слишком низкая - это повод задуматься. Низкий ценник - это вопрос к качеству сырья и вкусовых свойств вина", - отметил Бачурин.

Чтобы избежать предвзятости, экспертов попросили в режиме "слепой" дегустации  оценивать именно вкусовые свойства вин, а не этикетки, марки, страны-происхождения или другие второстепенные факторы.

"В категории "белые полусладкие вина" единоличным лидером оказались вино Shateau Baron от ТМ Villa UA. Вино светло-соломенного, почти прозрачного цвета, встречает нас цветочным ароматом с оттенками муската, груши и айвы. Вкус невероятно свежий, приятная сладость уравновешивается очень нежной кислинкой. Косточковые плоды довершают палитру фруктовых вкусов. Это вино подойдет с разнообразными паштетами, пикантными сырами и не слишком сладкими десертами", - рассказал Юрий Глушко, лучший сомелье Украины 2007 г.

"Для себя я определил именно пятый образец - это было ТМ Villa UA Chardonnay, белое сухое, Украина. Это вино поразило меня своей чистой ароматикой, оно имеет оттенки цветов, цукатов, сбалансированный вкус, очень долгое послевкусие. Подойдет к мясным закускам, салатам, возможно, к рыбным закускам", - поделился впечатлениями Вячеслав Назарчук, лучший сомелье Украины 2016 г.

Кстати, с оценкой профессионалов согласны и потребители, которые голосуют собственной гривной, выбирая марку. Ведь сухое Chardonney и полусладкое Shateau Baron являются самыми популярными белыми винами из ассортимента марки.

Что имеем в общем итоге?

"Сейчас очень важно проявить потребительский патриотизм - выбирать именно украинские вина. Украина имеет все для того, чтобы производить качественные вина, которые могут конкурировать на мировом рынке", - отметил Иван Бачурин.

Пришло время переосмыслить свой выбор и убедиться, что украинское вино не просто конкурирует, но и превосходит свои зарубежные аналоги.

Проявлять потребительский патриотизм - это сейчас мейнстримная позиция осознанного гражданина, тем более, что у нас есть для этого все основания. Украинское виноделие имеет длительную историю и развивается благодаря людям, которые любят свое дело. Именно они и создали более 10 лет назад вина, которыми наслаждается вся Украина - вина Villa UA. 

Высокие стандарты производства и собственный фирменный стиль делают этот продукт особенно вкусным и популярным среди потребителей.   

Поддерживайте и покупайте Украинское   

Villa UA. Всегда твоя самая вкусная

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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