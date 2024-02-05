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Вибір сомельє або підсумки порівняльної дегустації українських та імпортних вин мас-маркет сегменту

Вибір сомельє або підсумки порівняльної дегустації українських та імпортних вин мас-маркет сегменту

Київ • УНН

 • 83555 перегляди

Вибір сомельє або підсумки порівняльної дегустації українських та імпортних вин мас-маркет сегменту

Погодьтеся, що для багатьох з нас думка про те, що імпортні товари кращі за наші, є дуже сталою. Яскраво цей стереотип можна прослідкувати на винному ринку, де думка про високу якість вин імпортного погодження є домінуючою.

Кожен рік імпортери б’ють рекорди за обсягами ввезеного в Україну вина з-за кордону, адже український ринок є повністю відкритим. Наразі, за 3 роки з дати скасування мита на ввезення для імпорту, доля полиці вин українського походження скоротилася на 26-30%, та тенденція зберігається. Держава залишила українське виноробство сам-на-сам з навалою виробників з інших країн. Додаємо до цього шалені дотації та субсидії з боку ЄС для своїх виробників та мільйони євро, що були вкладені в іміджеву складову країн - винних виробників. У сумі, як-то кажуть, маємо що маємо: скорочення попиту на українське вино, зменшення виробництва та виноробну галузь на межі виживання.

Зрозуміло, що Державі, наразі, не до виноробів. Та й що ж з цим усім робити в моменті?

Відповідь коротка: українським виноробам - робити якісне вино, споживачу - спробувати відкласти іміджеву складову імпортного вина, позбутися довіри до всього іноземного та покластися на власні відчуття та смаки. Кожного, хто готовий розібратись у суті, довіритися своїм смаковим рецепторам, у підсумку будуть очікувати справжні відкриття.

Краще будь-якої теорії є, звичайно, практика. Тому ми поїхали до низки мережевих продуктових магазинів, зробили закупку зразків в ціновому сегменті 90-150 грн. Наступний крок - запрошення експертів.   

У порівнянні вин нам допомагали професіонали винного ринку – кращі сомельє України різних років на чолі з керівником Асоціації сомельє України Іваном Бачуріним. 

"Мета дегустації – визначити кращі вина в заданій ціновій категорії. Учасниками дегустації були кращі сомельє України 2007, 2009 та 2016 років. Продегустували по п’ять зразків білих сухих та білих напівсолодких вин і визначили найдостойніші зразки, що є на ринку України", - розповів Бачурін.

Вина на кожен день мають бути якісні й доступні, вважає керівник Асоціації сомельє України. Зазначає, що якість – це баланс між ароматом, смаком і післясмаком. На його думку, мінімальна ціна вина на кожен день повинна бути від 90 грн.

"Занадто низька – це привід задуматись. Низький цінник – це питання до якості сировини та смакових властивостей вина", - зазначив Бачурін.

Щоб уникнути упередженості, експертів попросили в режимі "сліпої" дегустації  оцінювати саме смакові властивості вин, а не етикетки, марки, країни-походження чи інші другорядні фактори.

"У категорії "білі напівсолодкі вина" одноосібним лідером виявились вино Shateau Baron від ТМ Villa UA. Вино світло-солом’яного, майже прозорого кольору, зустрічає нас квітковим ароматом з відтінками мускату, груші та айви. Смак неймовірно свіжий, приємна солодкість врівноважується дуже ніжною кислинкою. Кісточкові плоди довершують палітру фруктових смаків. Це вино смакуватиме з різноманітними паштетами, пікантними сирами та не надто солодкими десертами", - розповів Юрій Глушко, кращий сомельє України 2007 р.

"Для себе я визначив саме п’ятий зразок – це було ТМ Villa UA Chardonnay, біле сухе, Україна. Це вино вразило мене своєю чистою ароматикою, воно має відтінки квітів, цукатів, збалансований смак, дуже довгий післясмак. Смакуватиме до м’ясних закусок, салатів, можливо, до рибних закусок", - поділився враженнями В’ячеслав Назарчук, кращий сомельє України 2016 р.

Доречі, з оцінкою професіоналів згодні й споживачі, які голосують власною гривнею, обираючи марку. Адже сухе Chardonney та напівсолодке Shateau Baron є найпопулярнішими білими винами з асортименту марки.

Що маємо в загальному підсумку?

"Зараз дуже важливо проявити споживчий патріотизм – обирати саме українські вина. Україна має все для того, щоб виробляти якісні вина, які можуть конкурувати на світовому ринку", - зазначив Іван Бачурін.

Настав час переосмислити свій вибір і переконатися, що українське вино не просто конкурує, але й перевершує свої зарубіжні аналоги.

Проявляти споживчий патріотизм – це зараз мейнстримна позиція усвідомленого громадянина, тим більш, що в нас є для цього всі підстави. Українське виноробство має тривалу історію та розвивається завдяки людям, які люблять свою справу. Саме вони й створили понад 10 років тому вина, якими смакує вся Україна – вина Villa UA. 

Високі стандарти виробництва та власний фірмовий стиль роблять цей продукт особливо смаковитим та популярним серед споживачів.   

Підтримуйте та купуйте Українське   

Villa UA. Завжди твоя найсмачніша

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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