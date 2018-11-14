Ветеран АТО написал эмоциональный блог о войне, смерти и “Динамо”

“На прошлой неделе ветераны АТО вышли на пресс-конференцию, где публично заявили об антиукраинской позиции одного из футбольных функционеров.

​Я поддержал своих собратьев по фронту в этом деле, потому что, вернувшись из Ада, как никто другой понимаю цену человеческой жизни. Понимаю ее ценность и бесценность одновременно”, — написал Белошицкий.

Он добавил, что ужасы войны сделали его сильнее, но и уязвимее тоже.

“Сильнее в том, что посмотрев в глаза смерти, я перестал обращать внимание на бытовую суету. А ею сегодня заняты многие, особенно наши политики и чиновники, в погоне за признанием и деньгами. А уязвимей эта война меня сделала в том, что теперь я не могу мириться с несправедливостью, в чем бы она не проявлялась”, — признался офицер.

Белошицкий написал, что не может позволить себе молчать, когда видит, как семьи погибших ветеранов еле сводят концы с концами, а вернувшиеся из войны покалеченные молодые парни “с трудом пытаются найти себе новый смысл жизни”.

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“Не могу молчать, когда вижу, как семьи погибших ветеранов еле сводят концы с концами, а их дети вынуждены жить в условиях куда хуже, чем живут отпрыски нашего президента.

Не могу молчать, когда вижу, как покалеченные войной и физически, и морально молодые парни с трудом пытаются найти себе новый смысл жизни!

Не могу молчать и тогда, когда вижу, как сильные мира сего наряжаются в футболки АТО, воруя при этом деньги армии и выводя их в свои бездонные оффшоры.

По этой причине я стал в один ряд с теми ребятами, которые вышли и открыто потребовали от легенды украинского футбола, от символа нашей страны — ФК „Динамо“ быть честными. Потребовали от собственников этой команды, Суркисов, стать хоть немножечко людьми и выполнить требования Закона, уплатив военный сбор в бюджет! (не в размере смешных 800 тыс. грн, а в размере реальных пару десятков миллионов гривен)”, — отметил он.

“Сегодня мы обратились к Суркисам, завтра мы придем с этим требованием к каждому предприятию, которое: наслаждаясь мирным небом над головой, не желает признавать войну на Востоке и слепо отворачивается от гробов с телами 19-летних парней, которые стоят сегодня уже каждом украинском дворе!”, — добавил Белошицкий.

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По его словам в сложившейся ситуации “трусливое молчание Суркисов” в ответ на требования ветеранов АТО его пугает куда меньше, чем безразличие общества.

“Но знаете, что удручает больше всего? Не то, что Суркис трусливо отмолчался в ответ на наш призыв. От него мы не ожидали волшебного перевоплощения в патриота, после того, как он и его брат лично выполняли поручения Путина в УЕФА... Удручает молчание других! Молчание общества, журналистов, молчание Федерации футбола, в конце концов.

Вы думаете, что войну придумали политики? Да? Мы тоже так часто думаем. Вы думаете, ее нужно закончить? Мы об этом мечтаем больше всех вас вместе взятых! Но если вы думаете, что своим молчанием и смирением с коррупцией вы как-то ускорите этот процесс, вы очень заблуждаетесь. А пока мы тут с вами думаем и размышляем, прямо сейчас какая-то шальная пуля противника летит в голову молодому парню, не видевшего еще жизни, не испытавшего еще любви и чувства отцовства...”, — написал офицер.

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Белошицкий, обращаясь к своим читателям, добавил:

“Если вы молчите — вы покрываете безнаказанность и избирательность. Если вы готовы требовать от олигархов жить не по совести, а хотя бы по Закону, присоединяйтесь к нашему призыву и действиям. О них сообщим вскоре!”.

Как сообщал УНН, ветераны АТО публично призвали Суркиса добровольно уплатить военный сбор в полном объеме.

А игроков столичного клуба “Динамо”, военные попросили занять проукраинскую позицию.

Напомним также, ФК “Динамо” по итогам 2017 года уплатило военный сбор в размере 830 тыс. грн. При этом ФК “Шахтер” за аналогичный период перечислил на нужды армии 30 млн грн специального военного налога.

Такая разница обусловлена оффшорными схемами финансирования ФК “Динамо”, собственники которого скрывают реальные гонорары своих игроков, декларируя зарплату футболистов на уровне всего 18 тыс. грн в месяц.

Уточним, что ГФС провела проверку “Динамо” и подтвердила, что искусственное занижение отчислений военного сбора клуба происходит через кипрскую компанию Dynamo Kiev (Cyprus) LTD. Вместе с тем, налоговики не сочли этот факт нарушением.