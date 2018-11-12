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Ветераны АТО назвали Суркиса "молчаливым трусом" - заявление

Ветераны АТО назвали Суркиса "молчаливым трусом" - заявление

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. На прошлой неделе ветераны АТО вышли на пресс-конференцию, где публично заявили об антиукраинской позиции владельцев ФК "Динамо" (Киев) и озвучили к ним требование уплатить военный сбор в бюджет Украины в полном объеме. Однако, с течением времени никакой реакции на призыв бойцов АТО ни от ФК, ни от его руководства не последовало. На это отреагировала Группа ОО "Защита и Справедливость", опубликовав соответствующее заявление на своей официальной странице в Facebook, передает УНН.

Представители Группы ОО “Защита и Справедливость” напомнили, что ФК “Динамо” (Киев), который принадлежит братьям Суркисам, за 2017 год уплатил 830 тыс. грн военного сбора в бюджет.

“Эта цифра ничтожно мала, и совершенно не соответствует реальному объему налогообложения такого футбольного гиганта как „Динамо“. ФК „Шахтер“, который был вынужден покинуть родную ему Донецкую область из-за войны на Востоке, за аналогичный период времени, перечислил на поддержку украинской армии военного сбора в сумме 30 млн грн”, — отметили в организации.

В ОО отметили, что военный сбор был введен в 2014 году с целью обеспечения военных в зоне АТО, и его сегодня платит каждый работающий украинец и каждый пенсионер.

“Эти средства расходуются на самое необходимое для тех, кто ценой собственной жизни более 4 лет защищает границы своей Родины.

Однако, в ФК „Динамо“ (Киев) умышленно уклоняются от уплаты военного сбора в полном объеме. Владельцы клуба, унижая своих футболистов и унижая легенду украинского футбола — „Динамо“, декларируют мизерные гонорары игроков, чем искусственно в более чем 30 раз занижают сумму необходимого к уплате специального военного налога.

Параллельно, ФК „Динамо“ публично признает наличие оффшорных компаний в структуре своего финансирования, где и оседают средства, украденные у наших военных”, — считают в организации.

Отмечается, что именно поэтому на прошлой неделе ветераны АТО публично призывали ГФС проверить налоговую отчетность владельцев “Динамо” и самого клуба, и призвали сделать это не формально, а честно и прозрачно, “чтобы не было стыдно смотреть в глаза матерям погибших за прикрытие незаконного обогащения олигархов”.

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Бойцы АТО также “бросили вызов братьям Суркисам и требовали, чтобы те публично объяснили свою антигосударственную позицию и уголовно-оффшорные налоговые схемы”, напомнили в ОО.

У футболистов “Динамо” ветераны АТО попросили “одну простую вещь — не бояться своих владельцев и занять проукраинскую позицию, оплатить честные взносы военного сбора от реальных своих заработков, а не от смешных задекларированный 18 тыс. грн в месяц”, говорится в заявлении ОО.

“Я знаю военных, которые каждый день за заработную плату в 13 тыс. грн рискуют жизнью и умирают, оставляя своих детей полусиротами. Но я не знаю ни одного футболиста премьер-лиги, который за такие деньги готов выйти на поле”, — отметил по этому поводу ветеран АТО Сергей Билошицкий.

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Однако, прошла неделя после пресс-конференции, и за это время не последовало никакой официальной реакции от ГФС.

“Не сказали ни слова и сами динамовцы, ”которые лишены права голоса под гнетом своего владельца и руководителя.

Сам же господин Суркис показал мастер-класс, как можно целую неделю выдерживать трусливое молчание ... “, - отметили в группе ”Защита и Справедливость".

В ответ на такую ​​"предательскую позицию функционера" ​​группа ОО “Защита и Справедливость” заявила следующее:

“Когда на фронте один приказ — обязательный для всех, то в мирном Киеве один Закон также должен действовать одинаково для каждого. Именно поэтому, мы не остановимся в своей деятельности, и если не просьбами, то реальными действиями заставим олигархов не воровать шанс на жизнь у каждого отдельного солдата”, - говорится в заявлении организации.

Напомним, накануне ветераны АТО осудили футболистов “Динамо” за футболки с надписью “АТО” и обратились в клуб с требованием уплатить отчисления военного сбора в полном объеме.

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