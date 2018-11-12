Ветерани АТО назвали Суркіса “мовчазним боягузом” - заява

Представники Групи ГО “Захист та Справедливість” нагадали, що ФК “Динамо(Київ)”, який належить братам Суркісам, за 2017 рік сплатив 830 тис. грн військового збору до бюджету.

“Ця цифра мізерно мала, і абсолютно не відповідає реальному обсягу оподаткування такого футбольного велетня як "Динамо". ФК "Шахтар", який був змушений покинути рідну йому Донеччину через війну на Сході, за аналогічний період часу, перерахував на підтримку української армії військового збору у сумі 30 млн грн!” — наголосили в організації.

В ГО зауважили, що військовий збір був запроваджений у 2014 році з метою забезпечення військових у зоні АТО, і його сьогодні сплачує кожен працюючий українець та кожен пенсіонер.

“Ці кошти витрачаються на найнеобхідніше для тих, хто ціною власного життя понад 4 роки боронить кордони своєї Батьківщини.

Однак, у ФК "Динамо“ (Київ) умисно ухиляються від сплати військового збору у повному обсязі. Власники клубу, принижуючи своїх футболістів і принижуючи легенду українського футболу — "Динамо", декларують мізерні гонорари гравців, чим штучно у більше ніж 30 разів занижують суму необхідного до сплати спеціального військового податку.

Паралельно, ФК "Динамо“ публічно визнає наявність офшорних компаній у структурі свого фінансування, де й осідають кошти, вкрадені у наших військових”, — вважають в організації.

Зазначається, що саме тому минулого тижня ветерани АТО публічно закликали ДФС перевірити податкову звітність власників “Динамо” та самого клубу, та закликали зробити це не формально, а чесно і прозоро, “аби не було соромно дивитися в очі матерям загиблих за прикривання незаконного збагачення олігархів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ветерани АТО запропонували Суркісам добровільно сплатити військовий збір в повному обсязі

Бійці АТО також “кинули виклик братам Суркісам та вимагали, аби ті публічно пояснили свою антидержавницьку позицію й кримінально-офшорні податкові схеми”, нагадали в ГО.

У футболістів “Динамо” ветерани АТО попросили “однієї простої речі — не боятися своїх власників та зайняти проукраїнську позицію, сплатити чесні внески військового збору від реальних своїх заробітків, а не від смішних задекларований 18 тис. грн на місяць”, йдеться у заяві ГО.

“Я знаю військових, які кожен день за заробітну плату у 13 тис. грн ризикують життям і помирають, лишаючи своїх дітей напівсиротами. Але я не знаю жодного футболіста прем’єр-ліги, який за такі гроші готовий вийти на поле”, — зауважив з цього приводу ветеран АТО Сергій Білошицький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Податкова перевірка “Динамо” була формальною, ми вимагаємо реальної — ветеран АТО

Однак, минув тиждень після прес-конференції, і за цей час не послідувало жодної офіційної реакції від ДФС.

“Не промовили ані слова і самі динамівці, "які позбавлені права голосу під гнітом свого власника і керівника.

Сам же пан Суркіс показав майстер-клас у тому, як можна цілий тиждень витримувати боягузливе мовчання...“, — наголосили у групі "Захист та Справедливість".

У відповідь на таку "зрадницьку позицію функціонера" група ГО "Захист та Справедливість“ заявила наступне”:

“Коли на фронті один наказ — обов’язковий для всіх, то у мирному Києві один Закон також має діяти однаково щодо кожного. Саме тому, ми не зупинимося у своїй діяльності, і якщо не проханнями, то реальними діями змусимо олігархів не красти шанс на життя у кожного окремого солдата!” — йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, напередодні ветерани АТО засудили футболістів “Динамо” за футболки із написом “АТО” та звернулися до клубу із вимогою сплатити відрахування військового збору у повному обсязі.