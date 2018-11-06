Ветерани АТО запропонували Суркісам добровільно сплатити військовий збір в повному обсязі

"Ми вимагаємо, щоб ДФС перевірила "Динамо". До міністра МВС Авакова, до генпрокурора Луценка та голови СБУ Грицака у нас вимоги підключиться до цієї перевірки і проконтролювати саму ДФС.

Від ФФУ ми вимагаємо теж розібратися в ситуації і діяльності клубу. Щоб вони зробили свій висновок.

Ми не прихильники радикальних заходів, у нас є Схід, є лінія розмежування і є фронт. Там ми і повинні махати прапорами. Але працювати потрібно чесно. Якщо ти бізнесмен, то повинен чітко за все відповідати (за свою роботу - ред.)", - сказав ветеран АТО Сергій Білошицький.

За словами військового офіцера, Євгенія Пурікова, "Динамо" повинно сплатити в бюджет України ту різницю військового збору, яка осіла на офшорах.

"Ми б хотіли запропонувати людям, які контролюють"Динамо", щоб вони різницю по податках за 2017 рік, яку вони приховали і не доплатили, сховали в офшор, щоб вони її добровільно повернули до бюджету. Ми сподіваємося що ці гроші підуть на потреби, і що бронежилет, який можна купити за ці гроші, врятує не одне життя", - сказав він.

Нагадаємо, військовий збір був введений державою в 2014 році. Ці кошти йдуть на підтримку обороноздатності української армії.

За підсумками 2017 року ФК "Шахтар" сплатив до бюджету країни військового збору в розмірі 30 млн грн. В цей час відрахування з боку ФК "Динамо" становили лише 830 тис. грн. При цьому, в клубі визнали, що мають офшорну компанію, за допомогою якої, за фактом, і занижують своє податкове навантаження.

Цей факт і обурив ветеранів АТО.

Вони також публічно звернулися до гравців "Динамо" (Київ) і закликали футболістів зайняти проукраїнську позицію.