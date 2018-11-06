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Ветераны АТО предложили Суркисам добровольно оплатить военный сбор в полном объеме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Боевые офицеры, ветераны АТО предложили собственникам ФК “Динамо” (Киев) оплатить военный сбор в полном объёме. Также, военные призвали ГФС и правоохранительные органы проверить оффшорные схемы финансирования столичного клуба. Об этом АТОшники завили сегодня на пресс-конференции на тему: “Неуплата военного сбора как антиукраинская позиция футбольных функционеров в Украине”, передает УНН.

“Мы требуем, чтобы ГФС проверило "Динамо". К министру МВД Авакову, к генпрокурору Луценко и главе СБУ Грицаку у нас требования подключится к этой проверке и проконтролировать саму ГФС.

От ФФУ мы требуем тоже разобраться в ситуации и деятельности клуба. Чтобы они сделали свой вывод.
Мы не сторонники радикальных мер, у нас есть Восток, есть линия разграничения и есть фронт. Там мы и должны махать флагами. Но работать нужно честно. Если ты бизнесмен, то должен четко за все отвечать (за свою работу — ред.)”, — сказал ветеран АТО Сергей Белошицкий.

По словам военного офицера, Евгения Пурикова, “Динамо” должно уплатить в бюджет Украины ту разницу военного сбора, которая осела на оффшорах.

“Мы бы хотели предложить людям, которые контролируют "Динамо", чтобы они разницу по налогам за 2017 год, которую они скрыли и не доплатили, спрятали в оффшор, чтобы они ее добровольно вернули в бюджет. Мы надеемся что эти деньги пойдут на нужды, и что бронежилет, который можно купить за эти деньги, спасёт не одну жизнь”, — сказал он.

Напомним, военный сбор был введен государством в 2014 году. Эти средства идут на поддержку обороноспособности украинской армии.

По итогам 2017 года ФК “Шахтер” уплатил в бюджет страны военного сбора в размере 30 млн грн. В это время отчисления со стороны ФК “Динамо” составило всего 830 тис. грн. При этом, в клубе признали, что имеют офшорную компанию, с помощью которой, по факту, и занижают свою налоговую нагрузку.

Этот факт и возмутил ветеранов АТО

Они также публично обратились к игрокам “Динамо” (Киев) и призвали футболистов занять проукраинскую позицию. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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