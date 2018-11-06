Ми закликаємо футболістів "Динамо" зайняти проукраїнську позицію - боєць АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ветерани АТО сьогодні заявили про те, що ФК "Динамо" (Київ) навмисне ухиляється від сплати військового збору в повному обсязі за допомогою офшорної компанії Dynamo Kiev (Cyprus). З цього приводу вони звернулися до футболістів клубу з проханням зайняти проукраїнську позицію. Про це на прес-конференції заявив офіцер 95-ї аеромобільної бригади Сергій Артьомов, передає УНН.
"Наше прохання до хлопців "Динамо" (Київ) - зайняти проукраїнську позицію. І якщо ви говорите, що ви патріоти - будьте ними до кінця", - сказав він.
На уточнювальне запитання про те, чи вірять ветерани АТО в реакцію на їхній заклик платити військовий збір з боку власників "Динамо" братів Суркісів, Артьомов відповів так:
"Якщо чесно, я думаю, що вони цього не почують. Вони будуть шукати якийсь вихід. Думаємо, що протистояння почнеться, хоча ми вимагаємо те, що прописано в Законі. Особисто я сподіваюся на хлопців ФК "Динамо" (Київ). Тому я і закликав їх бути патріотами".
Нагадаємо, що податки клубів "Шахтар" і "Динамо" різняться в сотні мільйонів гривень.
У той час, як донецька команда за 2017 рік сплатила до бюджету країни військовий збори в розмірі 30 млн грн, ФК "Динамо" перерахував тільки 830 тис. грн.
У зв'язку з цим ветерани АТО вимагають від столичного клубу сплатити військові збори, а також закликали ДФС провести не формальну, а реальну перевірку податків "Динамо".