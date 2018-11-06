Ми закликаємо футболістів "Динамо" зайняти проукраїнську позицію - боєць АТО

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ветерани АТО сьогодні заявили про те, що ФК "Динамо" (Київ) навмисне ухиляється від сплати військового збору в повному обсязі за допомогою офшорної компанії Dynamo Kiev (Cyprus). З цього приводу вони звернулися до футболістів клубу з проханням зайняти проукраїнську позицію. Про це на прес-конференції заявив офіцер 95-ї аеромобільної бригади Сергій Артьомов, передає УНН.