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Мы призываем футболистов “Динамо” занять проукраинскую позицию - боец АТО

Мы призываем футболистов “Динамо” занять проукраинскую позицию - боец АТО

Киев  •  УНН

 • 12277 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Ветераны АТО сегодня заявили о том, что ФК “Динамо” (Киев) умышленно уходит от уплаты военного сбора в полном объёме с помощью оффшорной компании Dynamo Kiev (Cyprus). По этому поводу они обратились к футболистам клуба с просьбой занять проукраинскую позицию. Об этом на пресс-конференции заявил офицер 95-й аэромобильной бригады Сергей Артемов, передает УНН.

“Наша просьба к ребятам „Динамо“ (Киев) — занять проукраинскую позицию. И если вы говорите, что вы патриоты — будьте ими до конца”, — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, верят ли ветераны АТО в реакцию на их призыв платить военный сбор со стороны собственников “Динамо” братьев Суркисов, Артемов ответил следующее:

“Если честно, я думаю, что они этого не услышат. Они будут искать какой-то выход, Думаем, что противостояние начнётся, хотя мы требуем то, что прописано в Законе. Лично я надеюсь на ребят ФК „Динамо“ (Киев). Поэтому я и призывал их быть патриотами”.

Напомним, что налоги клубов “Шахтер” и “Динамо” разнятся в сотни миллионов гривен.

В то время, как донецкая команда за 2017 год уплатила в бюджет страны военный сборы в размере 30 млн грн, ФК “Динамо” перечислил только 830 тис. грн.

В связи с этим, ветераны АТО потребовали от столичного клуба уплатить военные сборы, а также призвали ГФС провести не формальную, а реальную проверку налогов “Динамо”.

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