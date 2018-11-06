Мы призываем футболистов “Динамо” занять проукраинскую позицию - боец АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Ветераны АТО сегодня заявили о том, что ФК “Динамо” (Киев) умышленно уходит от уплаты военного сбора в полном объёме с помощью оффшорной компании Dynamo Kiev (Cyprus). По этому поводу они обратились к футболистам клуба с просьбой занять проукраинскую позицию. Об этом на пресс-конференции заявил офицер 95-й аэромобильной бригады Сергей Артемов, передает УНН.
“Наша просьба к ребятам „Динамо“ (Киев) — занять проукраинскую позицию. И если вы говорите, что вы патриоты — будьте ими до конца”, — сказал он.
На уточняющий вопрос о том, верят ли ветераны АТО в реакцию на их призыв платить военный сбор со стороны собственников “Динамо” братьев Суркисов, Артемов ответил следующее:
“Если честно, я думаю, что они этого не услышат. Они будут искать какой-то выход, Думаем, что противостояние начнётся, хотя мы требуем то, что прописано в Законе. Лично я надеюсь на ребят ФК „Динамо“ (Киев). Поэтому я и призывал их быть патриотами”.
Напомним, что налоги клубов “Шахтер” и “Динамо” разнятся в сотни миллионов гривен.
В то время, как донецкая команда за 2017 год уплатила в бюджет страны военный сборы в размере 30 млн грн, ФК “Динамо” перечислил только 830 тис. грн.
В связи с этим, ветераны АТО потребовали от столичного клуба уплатить военные сборы, а также призвали ГФС провести не формальную, а реальную проверку налогов “Динамо”.