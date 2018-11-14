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Ветеран АТО написав емоційний блог про війну, смерть і "Динамо"

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ветеран АТО Сергій Білошицький опублікував емоційний блог про війну на Донбасі і про байдужість суспільства до проблем вседозволеності олігархів. Військовий обурився мовчанням з боку громадянського суспільства у відповідь на заклик людей, який повернулися з фронту, до ФК "Динамо" чесно сплатити військовий збір, передає УНН.

“Минулого тижня ветерани АТО вийшли на прес-конференцію, де публічно заявили про антиукраїнську позицію одного з футбольних функціонерів.

Я підтримав своїх побратимів по фронту в цій справі, тому що, повернувшись з Пекла, як ніхто інший розумію ціну людського життя. Розумію його цінність і безцінність одночасно”, — написав Білошицький.

Він додав, що жахи війни зробили його сильнішим, але й вразливішим теж.

“Сильнішим у тому, що подивившись в очі смерті, я перестав звертати увагу на побутову суєту. А нею сьогодні зайнятий багато хто, особливо наші політики і чиновники, у гонитві за визнанням і грошима. А вразливішим ця війна мене зробила в тому, що тепер я не можу миритися з несправедливістю, у чому б вона не виявлялася”, — зізнався офіцер.

Білошицький написав, що не може дозволити собі мовчати, коли бачить, як сім’ї загиблих ветеранів ледве зводять кінці з кінцями, а покалічені молоді хлопці, які повернулися з війни, “насилу намагаються знайти собі новий сенс життя”.

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“Не можу мовчати, коли бачу, як сім’ї загиблих ветеранів ледве зводять кінці з кінцями, а їхні діти змушені жити в умовах куди гірше, ніж живуть нащадки нашого президента.

Не можу мовчати, коли бачу, як покалічені війною і фізично, і морально молоді хлопці з великими зусиллями намагаються знайти собі новий сенс життя!

Не можу мовчати і тоді, коли бачу, як сильні світу цього одягаються у футболки АТО, крадучи при цьому гроші армії і виводячи їх в свої бездонні офшори.

З цієї причини я став в один ряд з тими хлопцями, які вийшли і відкрито вимагали від легенди українського футболу, від символу нашої країни — ФК „Динамо“ бути чесними. Вимагали від власників цієї команди, Суркісів, стати хоч трошечки людьми і виконати вимоги Закону, сплативши військовий збір до бюджету! (не в розмірі смішних 800 тис. грн, а в розмірі реальних пари десятків мільйонів гривень)”, — зазначив він.

“Сьогодні ми звернулися до Суркісів, завтра ми прийдемо з цією вимогою до кожного підприємства, яке, насолоджуючись мирним небом над головою, не бажає визнавати війну на Сході і сліпо відвертається від трун з тілами 19-річних хлопців, які стоять сьогодні вже в кожному українському дворі!”, — додав Білошицький.

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За його словами, у ситуації, що склалася, “боягузливе мовчання Суркісів” у відповідь на вимоги ветеранів АТО його лякає набагато менше, ніж байдужість суспільства.

“Але знаєте, що пригнічує найбільше? Не те, що Суркіс боягузливо промовчав у відповідь на наш заклик. Від нього ми не очікували чарівного перевтілення в патріота, після того, як він і його брат особисто виконували доручення Путіна в УЄФА... Пригнічує мовчання інших! Мовчання суспільства, журналістів, мовчання Федерації футболу, зрештою.

Ви думаєте, що війну придумали політики? Так? Ми теж так часто думаємо. Ви думаєте, її потрібно закінчити? Ми про це мріємо більше всіх вас разом узятих! Але якщо ви думаєте, що своїм мовчанням і смиренністю з корупцією ви якось зможете прискорити цей процес, ви дуже помиляєтеся. А поки ми тут з вами думаємо і розмірковуємо, прямо зараз якась випадкова куля супротивника летить в голову молодому хлопцю, який не бачив ще життя, не зазнав ще любові і почуття батьківства...”, - написав офіцер.

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Білошицький, звертаючися до своїх читачів, додав:

“Якщо ви мовчите — ви покриваєте безкарність і вибірковість. Якщо ви готові вимагати від олігархів жити не по своїй совісті, а хоча б по закону, приєднуйтесь до наших заклику і дій. Про них повідомимо незабаром!".

Як повідомляв УНН, ветерани АТО публічно закликали Суркіса добровільно сплатити військовий збір в повному обсязі.

А гравців столичного клубу “Динамо” військові попросили зайняти проукраїнську позицію.

Нагадаємо також, ФК “Динамо” за підсумками 2017 року сплатило військовий збір в розмірі 830 тис. грн. При цьому ФК “Шахтар” за аналогічний період перерахував на потреби армії 30 млн грн спеціального військового податку.

Така різниця обумовлена офшорними схемами фінансування ФК “Динамо”, власники якого приховують реальні гонорари своїх гравців, декларуючи зарплату футболістів на рівні всього 18 тис. грн у місяць.

Уточнимо, що ДФС провела перевірку “Динамо” і підтвердила, що штучне заниження відрахувань військового збору клубу відбувається через кіпрську компанію Dynamo Kiev (Cyprus) LTD. Разом з тим, податківці не визнали цей факт порушенням.

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