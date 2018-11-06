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Военные осудили футболистов "Динамо" за футболки с надписью "АТО"

Военные осудили футболистов "Динамо" за футболки с надписью "АТО"

Киев  •  УНН

 • 20055 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) уклоняется от уплаты военного сбора в полном объеме, чем отказывается поддержать украинскую армию, но, наряду с этим, футболисты столичного клуба выходят на поле в футболках с надписью "АТО". Об этом сегодня во время пресс-конференции ветеранов АТО на тему "Неуплата военного сбора как антиукраинская позиция футбольных функционеров в Украине" отметил офицер 95-й аэромобильной бригады Сергей Артемов, передает УНН.

"У нас 4 год идет война, где гибнут мирные жители, дети, солдаты. Патриоты, которые идут на войну, они идут за Родину. Мы тоже за это воевали, желая, чтобы мы жили лучше.

Скажу, что очень тяжелыми (для военных - ред.) были 2014-2015 годы, тогда было больше потерь, у меня погибло много друзей, у которых остались дети", - рассказал он.

По его словам, государство для поддержки армии ввела военный налог в размере 1,5%. Но даже такие незначительные отчисления в столичном клубе "Динамо" не платят в полном размере.

"Мы собрали информацию из официальных источников, и она очень противоречива.

Мы против "Динамо" ничего не имеем, это наш бренд и гордость, но мы эту информацию подняли - нам стало обидно. И в то время, как мы помогаем, волонтеры, государство, футболисты (Динамо) носят футболки-вышиванки (с надписью АТО - ред.), Но отдать эти 1,5% от своей зарплаты (на нужды армии - ред.) - это для них почему-то проблема", - отметил Артемов.

Напомним, во время пресс-конференции ветераны АТО сравнили налоги, которые платит ФК "Динамо" и "Шахтер". Речь о военном сборе, суммы отчисления которого отличаются более чем в 30 раз не в пользу столичного клуба.

Также напомним, в разгар "налогового скандала" "Динамо" (Киев) в собственных документах "засветило" кипрский оффшор, через который футболисты клуба получают свои заработные платы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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