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За ухилення від сплати військового збору власників “Динамо” треба позбавляти громадянства - “Права справа”

За ухилення від сплати військового збору власників “Динамо” треба позбавляти громадянства - “Права справа”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Уболівальники столичного клубу “Динамо” свого часу склали кістяк перших добровольчих батальйонів, які стали на захист інтересів держави. А сьогодні керівництво ФК займається штучним зниженням відрахувань військового збору, коштом якого підтримується обороноздатність країни. За це власники клубу мають нести відповідальність. Таку думку у коментарі УНН висловив співголова громадської ініціативи “Права справа” Дмитро Снєгирьов.

Він зауважив, що за антипатріотичну позицію братів Суркісів “треба взагалі позбавити українського громадянства”.

“Надходження у державний бюджет військового збору дозволяє реформувати українське військо і підтримувати на певному рівні його обороноздатність. Тобто ухиляння від сплати саме військового збору в повному обсязі — це є злочин. Але давати оцінку діяльності „Динамо“ мають правоохоронці. За великим рахунком, „Динамо“ (Київ), а саме — навколофутбольна динамівська тусовка, вона склала кістяк добровольчих батальйонів. Це були перші хлопці, хто став на захист державних інтересів. Тому мені поведінка власне керівництва клубу не зрозуміла”, — сказав він.

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За словами Снєгирьова, “Динамо” (Київ) раніше асоціювалося із певним символом України, і вболівальники “Динамо” — завжди було патріотично налаштованим середовищем. Проте сьогодні — у часи військової агресії РФ — ухилення від сплати військового податку з боку клубу, “має розглядатися як кримінальний злочин”, вважає активіст.

“Додаткові надходження до бюджету в якості саме військового збору дають можливість підвищувати рівень зарплатні військовослужбовців, які находяться на лінії зіткнення, по-друге, виплачувати преміальні за знищену техніку і живу силу супротивника, і третє — вести переоснащення українського війська.

Тобто будь-яке надходження, додаткове фінансування є моментом позитиву саме в захисті національних інтересів. Відповідно, ухиляння або несплата відповідного податку у часи військової агресії РФ, має розглядатися як кримінальний злочин. І тут стоїть питання моральної відповідності власників клубу самій ідеї належності до України, до громадянства України. Тут варто взагалі піднімати питання про можливе позбавлення їх громадянства України”, — вважає Снєгирьов.

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Крім того, у цьому випадку повинна бути реакція українського суспільства.

“Якщо буде здорова реакція з боку українського суспільства — це змусить не лише власників ФК, а взагалі українських підприємців сплачувати військові податки у повному об’ємі”, — сказав співголова громадської ініціативи “Права справа”, нагадавши, що “свого часу „Динамо“ відмовилося грати у Маріуполі”.

“І вже тоді було варто реагувати на подібні витівки (власників клубу — ред.), — резюмував Снєгирьов.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, протягом минулого року “Динамо” сплатило військового збору у сумі 830 тис. гривень. У той самий час військовий збір від ФК “Шахтар” становив майже на 30 млн гривень.

Також нагадаємо, що ЗМІ доступні документи, згідно з якими динамівці, в середньому, отримують заробітну плату на рівні 18-20 тис. грн на місяць. При цьому, за словами екс-гравця ФК Дерліса Гонсалеса, реальний його гонорар у клубі досягав 110 тис. доларів на місяць.

У клубі “Динамо” відреагували на “зарплатний скандал”, та оприлюднили документи, котрі підтвердили наявність офшору — Dynamo Kiev (Cyprus) LTD — через який, власне, гравцям і сплачуються гонорари. У такий спосіб, ймовірно, відбувається зменшення податкового навантаження на клуб та штучне заниження відрахувань військового збору.

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