За уклонение от неуплаты военного сбора владельцев "Динамо" надо лишать гражданства - "Правое дело"

Он отметил, что за антипатриотическую позицию братьев Суркисов "надо вообще лишить украинского гражданства".

"Поступление в государственный бюджет военного сбора позволяет реформировать украинское войско и поддерживать на определенном уровне его обороноспособность. То есть уклонение от уплаты именно военного сбора в полном объеме - это преступление. Но давать оценку деятельности "Динамо" должны правоохранители. По большому счету, "Динамо" (Киев), а именно - околофутбольная динамовская тусовка, она составила костяк добровольческих батальонов. Это были первые ребята, кто встал на защиту государственных интересов. Поэтому мне поведение собственно руководства клуба не понятно", - сказал он.

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По словам Снегирева, "Динамо" (Киев) ранее ассоциировалось с определенным символом Украины, и болельщики "Динамо" всегда были патриотически настроены. Однако сегодня - во время военной агрессии РФ - уклонение от уплаты военного налога со стороны клуба, "должно рассматриваться как уголовное преступление", считает активист.

"Дополнительные поступления в бюджет в качестве именно военного сбора дают возможность повышать уровень зарплаты военнослужащих, находятся на линии соприкосновения, выплачивать премиальные за уничтоженную технику и живую силу противника, а также - вести переоснащение украинской армии.

То есть любое поступление, дополнительное финансирование является моментом позитива именно в защите национальных интересов. Соответственно, уклонение или неуплата соответствующего налога во времена военной агрессии РФ, должно рассматриваться как уголовное преступление. И здесь стоит вопрос моральной соответствии владельцев клуба самой идеи принадлежности к Украине, к гражданству Украины. Здесь стоит вообще поднимать вопрос о возможном лишении их гражданства Украины", - считает Снегирев.

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Кроме того, в этом случае должна быть реакция украинского общества.

"Если будет здоровая реакция со стороны украинского общества - это заставит не только владельцев ФК, а вообще украинских предпринимателей платить военные налоги в полном объеме", - сказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", напомнив, что "в свое время "Динамо" отказалось играть в Мариуполе".

"И уже тогда стоило реагировать на подобные выходки (владельцев клуба - ред.)", - резюмировал Снегирев.

Напомним, по данным СМИ, в течение прошлого года "Динамо" заплатило военного сбора в сумме 830 тыс. гривен. В то же время военный сбор от ФК "Шахтер" составил почти на 30 млн гривен.

Также напомним, что СМИ доступные документы, согласно которым динамовцы, в среднем, получают заработную плату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц. При этом, по словам экс-игрока ФК Гонсалеса, реальный его гонорар в клубе достигал 110 тыс. долларов в месяц.

В клубе "Динамо" отреагировали на "зарплатный скандал" и обнародовали документы, которые подтвердили наличие оффшора - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD - через который, собственно, игрокам и уплачиваются гонорары. Таким образом, вероятно, происходит уменьшение налоговой нагрузки на клуб и искусственное занижение отчислений военного сбора.