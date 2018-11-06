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Військові засудили футболістів “Динамо” за футболки із написом “АТО”

Військові засудили футболістів “Динамо” за футболки із написом “АТО”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Футбольний клуб “Динамо” (Київ) ухиляється від сплати військового збору у повному обсязі, чим відмовляється підтримати українську армію, але, поряд з цим, футболісти столичного клубу виходять на поле у футболках із написом “АТО”. Про це сьогодні під час прес-конференції ветеранів АТО на тему “Несплата військового збору як антиукраїнська позиція футбольних функціонерів в Україні” зазначив офіцер 95-ї аеромобільної бригади Сергій Артьомов, передає УНН.

“У нас 4 рік йде війна, де гинуть мирні жителі, діти, солдати. Патріоти, які ідуть на війну, вони ідуть за Батьківщину. Ми теж за це воювали, бажаючи, щоб ми жили краще.

Скажу, що дуже тяжкими (для військових — ред.) були 2014-2015 роки, тоді було найбільше втрат, у мене загинуло багато друзів, в яких залишилися діти”, — розповів він.

За його словами, держава задля підтримки армії запровадила військовий податок у розмірі 1,5%. Та навіть такі незначні відрахування у столичному клубі “Динамо” не сплачують у повному розмірі.

“Ми зібрали інформацію з офіційних джерел і вона дуже суперечлива.

Ми проти „Динамо“ нічого не маємо, це наш бренд і гордість, але коли ми цю інформацію підняли — нам стало прикро.
І в той час, як ми допомагаємо, волонтери, держава, футболісти (Динамо) носять футболки-вишиванки (із написом АТО — ред.) але віддати ці 1,5% від своєї зарплати (на потреби армії — ред.) — це для них чомусь проблема”, — зазначив Артьомов.

Нагадаємо, під час прес-конференції ветерани АТО порівняли податки, які сплачує ФК “Динамо” та “Шахтар”. Мова про військовий збір, суми відрахування якого різняться у понад 30 разів не на користь столичного клубу.

Також нагадаємо, у розпал “податкового скандалу” “Динамо” (Київ) у власних документах “засвітило” кіпрський офшор, через який футболісти клубу отримують свої заробітні плати.

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