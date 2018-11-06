Військові засудили футболістів “Динамо” за футболки із написом “АТО”

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Футбольний клуб “Динамо” (Київ) ухиляється від сплати військового збору у повному обсязі, чим відмовляється підтримати українську армію, але, поряд з цим, футболісти столичного клубу виходять на поле у футболках із написом “АТО”. Про це сьогодні під час прес-конференції ветеранів АТО на тему “Несплата військового збору як антиукраїнська позиція футбольних функціонерів в Україні” зазначив офіцер 95-ї аеромобільної бригади Сергій Артьомов, передає УНН.