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Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов

Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов

Киев  •  УНН

 • 15661 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Верховный суд США отклонил в понедельник последнюю апелляцию бывшего президента Дональда Трампа по поводу пересмотра результатов прошедших в стране в ноябре выборов, на которых он проиграл нынешнему главе государства Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Что известно

Верховная инстанция отклонила апелляцию, которая касалась пересчета голосов в штате Висконсин, где Трамп получил примерно на 20 тыс. голосов меньше, чем Байден. Это была последняя из трех апелляций по итогам выборов, поданных Трампом в конце своего президентского срока. Судьи отвергли ее без дополнительных объяснений.

Что предшествовало

До этого, 22 февраля, суд отклонил еще две аналогичные апелляции Трампа, одна из которых также касалась Висконсина, а другая — итогов выборов в штате Пенсильвания.

Ранее Верховный суд отклонил поддержанный действующим президентом иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. По мнению истца, в этих штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте.

Контекст

Трамп и его сторонники после выборов многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканца не имели успеха, иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена.

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