Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа за підсумками виборів

Що відомо

Верховна інстанція відхилила апеляцію, що стосувалася перерахунку голосів в штаті Вісконсін, де Трамп отримав приблизно на 20 тис. голосів менше, ніж Байден. Це була остання з трьох апеляцій за підсумками виборів, поданих Трампом в кінці свого президентського терміну. Судді відкинули її без додаткових пояснень.

Що передувало

До цього, 22 лютого, суд відхилив ще дві аналогічні апеляції Трампа, одна з яких також стосувалася Вісконсіна, а інша — підсумків виборів в штаті Пенсільванія.

Раніше Верховний суд відхилив підтриманий діючим президентом позов генпрокурора штату Техас Кена Пакстона з проханням визнати недійсними підсумки виборів в штатах Джорджія, Мічиган, Пенсільванія і Вісконсін. На думку позивача, в цих штатах, за які йшла запекла боротьба між Трампом і Байденом, не дотримувалися норми, що стосуються обробки виборчих бюлетенів, в тому числі надісланих поштою.

Контекст

Трамп і його прихильники після виборів багаторазово зверталися до судів з вимогою про проведення перерахунку голосів виборців в ряді штатів. Однак дії республіканця не мали успіху, позови були відхилені судами, в тому числі Верховним судом США. 20 січня відбулася інавгурація нового президента США Джо Байдена.