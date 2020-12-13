Вибори в США: Трамп програв черговий судовий позов у Вісконсіні

Зазначається, що у суботу окружний суддя США Бретт Людвіг, призначений Трампом, відхилив федеральний позов чинного президента, в якому той просив суд зобов’язати підконтрольний республіканцям законодавчий орган назвати його переможцем над демократом Джо Байденом. Суддя заявив, що аргументи Трампа “зазнають невдачі через закон і факт”.

Рішення було прийнято, коли адвокат Трампа Джим Трупіс зіткнувся з шквалом питань від суддів Верховного суду Вісконсина. Трупіс попросив суд визнати недійсними понад 221 тисяч бюлетенів, включаючи його власний, заявивши, що вони були подані обманним шляхом на підставі неправильної інтерпретації закону виборчими посадовими особами.

“Ви хочете, щоб ми скасували ці вибори, щоб ваш король міг залишитися при владі. Це настільки не по-американськи”, — сказала суддя Джил Карофскі.

Нагадаємо, демократ Джо Байден одержав перемогу над Трампом у штаті Вісконсін з перевагою у приблизно 20,6 тисяч голосів, що склало 0,6% та витримало перерахунок за заявленим Трампом запитом в округах Мілуокі та Дейн.

Додається, що Трамп та його союзники зазнали десятки поразок у Вісконсіні та по всій країні в судових процесах, спираючись на необґрунтовані заяви про широкомасштабне шахрайство та зловживання виборами. Зокрема, у п’ятницю ввечері Верховний суд США відхилив позов штату Техас, який прагнув визнати недійсним перемогу Байдена, скасувавши мільйони голосів у чотирьох штатах, включаючи Вісконсін.