Выборы в США: Трамп проиграл очередной судебный иск в Висконсине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Федеральный суд штата Висконсин отклонил иск американского президента Дональда Трампа о признании результатов выборов президента США недействительными. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Отмечается, что в субботу окружной судья США Бретт Людвиг, назначенный Трампом, отклонил федеральный иск действующего президента, в котором тот просил суд обязать подконтрольный республиканцам законодательный орган назвать его победителем над демократом Джо Байденом. Судья заявил, что аргументы Трампа “терпят неудачу из-за закона и факта”.
Решение было принято, когда адвокат Трампа Джим Трупис столкнулся со шквалом вопросов от судей Верховного суда Висконсина. Трупис попросил суд признать недействительными более 221 тысяч бюллетеней, включая его собственный, заявив, что они были поданы обманным путем на основании неправильной интерпретации закона избирательными должностными лицами.
“Вы хотите, чтобы мы отменили эти выборы, чтобы ваш король мог остаться у власти. Это настолько не по-американски”, — сказала судья Джил Карофски.
Напомним, демократ Джо Байден одержал победу над Трампом в штате Висконсин с преимуществом в примерно 20,6 тысяч голосов, что составило 0,6% и выдержало перерасчет по заявленному Трампом запросу в округах Милуоки и Дейн.
Добавляется, что Трамп и его союзники потерпели десятки поражений в Висконсине и по всей стране в судебных процессах, опираясь на необоснованные заявления о широкомасштабном мошенничестве и злоупотреблениях на выборах. В частности, в пятницу вечером Верховный суд США отклонил иск штата Техас, который стремился признать недействительным победу Байдена, отменив миллионы голосов в четырех штатах, включая Висконсин.