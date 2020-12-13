Вибори в США: Трамп програв останній судовий позов у штаті Джорджія

Зазначається, що судовий позов, подібно до інших оскаржень команди Трампа, які висували безпідставні звинувачення в широкомасштабному шахрайстві на президентських виборах у Джорджії, був поданий 4 грудня, а потім відхилений Верховним судом округу Фултон, оскільки був оформлений неналежним чином.

Згодом справу було оскаржено безпосередньо у Верховному суді штату, просячи суддів розглянути позов до засідання Виборчої колегії у понеділок. У короткому розпорядженні судді написали, що “позивачі не показали, що це одна з тих надзвичайно рідкісних справ, яка б посилалася на початкову юрисдикцію”.

Це останній юридичний провал у зусиллях президента США Дональда Трампа скасувати результати виборів. У п’ятницю Верховний суд США відхилив позов штату Техас, підтриманий Трампом, з метою скасування перемоги демократа Джо Байдена на виборах у чотирьох штатах. Суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про перерахунок. Вісконсін та Арізона підтвердили перемогу Байдена.

Нагадаємо, офіційно переможця виборів президента США оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на понеділок, 14 грудня. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде на сходах Капітолія у Вашингтоні.