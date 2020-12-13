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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76209 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100151 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116391 просмотра

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3 марта, 11:09 • 151434 просмотра

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Выборы в США: Трамп проиграл последний судебный иск в штате Джорджия

Выборы в США: Трамп проиграл последний судебный иск в штате Джорджия

Киев  •  УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп проиграл последний судебный иск, которым стремился отменить результаты выборов в штате Джорджия. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Отмечается, что судебный иск, подобно других обжалований команды Трампа, которые выдвигали безосновательные обвинения в широкомасштабном мошенничестве на президентских выборах в Джорджии, был подан 4 декабря, а затем отклонен Верховным судом округа Фултон, поскольку был оформлен ненадлежащим образом.

Впоследствии дело было обжаловано непосредственно в Верховном суде штата, прося судей рассмотреть иск до заседания Избирательной коллегии в понедельник. В коротком распоряжении судьи написали, что “истцы не показали, что это одно из тех очень редких дел, которое ссылается на начальную юрисдикцию”.

Это последний юридический провал в усилиях президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов. В пятницу Верховный суд США отклонил иск штата Техас, поддержанный Трампом, с целью отмены победы демократа Джо Байдена на выборах в четырех штатах. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете. Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена.

Напомним, официально победителя выборов президента США объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на понедельник, 14 декабря. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

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