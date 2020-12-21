Адвокати Трампа закликають Верховний суд США переглянути результати виборів у штаті Пенсільванія

Як відзначив особистий адвокат американського лідера Рудольф Джуліані, юристи Трампа домагаються скасування кількох рішень Верховного суду штату Пенсільванія, які були прийняті ним за підсумками розглядів. Як випливає із заяви, в світлі постанов “були нелегально внесено зміни до законів про голосування в Пенсільванії безпосередньо перед президентськими виборами 2020 року і після них”.

Джуліані вважає, що Верховний суд США повинен розглянути цю справу, оскільки вона має “загальнонаціональне значення”. За версією адвоката, “є висока ймовірність того, що Верховний суд штату (Пенсільванія) порушив конституцію країни”.

У документі уточнюється, що в результаті постанов, які виніс суд в Пенсільванії, був значно ослаблений контроль над запобіганням порушень на виборах, що відбулися 3 листопада. Спостерігачі, зокрема, втратили можливість перевіряти справжність підписів на надісланих поштою бюлетенях. В опублікованій петиції стверджується, що через це нібито “близько 2,6 млн надісланих поштою бюлетенів були оброблені з порушеннями законів”. Представники Трампа вважають, що в світлі цього понад 110 тис. бюлетенів в штаті можуть вважатися недійсними.

Джуліані просить Верховний суд США вжити заходів. В якості однієї з можливостей адвокат пропонує скасувати затвердження підсумків виборів, згідно з якими в штаті переміг кандидат в президенти від демократів Джозеф Байден. Штаб республіканця просить Верховний суд США прийняти рішення за прискореною процедурою.

На початку грудня влада Пенсільванії затвердила підсумки голосування на президентських виборах в цьому штаті, згідно з якими перемогу над чинним президентом Трампом здобув демократ Байден. За даними, розміщеними на сайті секретаря штату, Байден набрав 50% голосів, його суперника підтримали 48,8% тих, хто проголосував. Відрив демократа перевищує 80 тис. голосів. За підсумками голосування в Пенсільванії вирішувалася доля 20 голосів вибірників.

Колегія вибірників 14 грудня затвердила підсумки волевиявлення, відповідно до яких Байден стане новим главою держави. На підтримку демократа виступили 306 вибірників, а на користь республіканця Трампа висловилися 232. Щоб стати президентом США, кандидату необхідно отримати 270 голосів.