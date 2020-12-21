Адвокати Трампа закликають Верховний суд США переглянути результати виборів у штаті Пенсільванія

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 67180 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 49644 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 54322 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 63495 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 86052 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 118150 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 202915 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213210 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184445 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174378 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 40784 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 57780 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 92996 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 64218 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 78096 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 67088 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 78119 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 241503 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 268787 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 354168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 15602 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 15683 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 18524 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 19503 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 93014 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Адвокати Трампа закликають Верховний суд США переглянути результати виборів у штаті Пенсільванія

Київ • УНН

 • 11897 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Адвокати чинного американського президента Дональда Трампа просять Верховний суд США скасувати зміни, внесені раніше до законів про голосування в штаті Пенсільванія, що може привести до перегляду в ньому підсумків виборів. Про це йдеться в заяві, опублікованій в неділю на сайті виборчого штабу республіканця, пише УНН.

Адвокати Трампа закликають Верховний суд США переглянути результати виборів у штаті Пенсільванія

Як відзначив особистий адвокат американського лідера Рудольф Джуліані, юристи Трампа домагаються скасування кількох рішень Верховного суду штату Пенсільванія, які були прийняті ним за підсумками розглядів. Як випливає із заяви, в світлі постанов “були нелегально внесено зміни до законів про голосування в Пенсільванії безпосередньо перед президентськими виборами 2020 року і після них”.

Джуліані вважає, що Верховний суд США повинен розглянути цю справу, оскільки вона має “загальнонаціональне значення”. За версією адвоката, “є висока ймовірність того, що Верховний суд штату (Пенсільванія) порушив конституцію країни”.

У документі уточнюється, що в результаті постанов, які виніс суд в Пенсільванії, був значно ослаблений контроль над запобіганням порушень на виборах, що відбулися 3 листопада. Спостерігачі, зокрема, втратили можливість перевіряти справжність підписів на надісланих поштою бюлетенях. В опублікованій петиції стверджується, що через це нібито “близько 2,6 млн надісланих поштою бюлетенів були оброблені з порушеннями законів”. Представники Трампа вважають, що в світлі цього понад 110 тис. бюлетенів в штаті можуть вважатися недійсними.

Джуліані просить Верховний суд США вжити заходів. В якості однієї з можливостей адвокат пропонує скасувати затвердження підсумків виборів, згідно з якими в штаті переміг кандидат в президенти від демократів Джозеф Байден. Штаб республіканця просить Верховний суд США прийняти рішення за прискореною процедурою.

На початку грудня влада Пенсільванії затвердила підсумки голосування на президентських виборах в цьому штаті, згідно з якими перемогу над чинним президентом Трампом здобув демократ Байден. За даними, розміщеними на сайті секретаря штату, Байден набрав 50% голосів, його суперника підтримали 48,8% тих, хто проголосував. Відрив демократа перевищує 80 тис. голосів. За підсумками голосування в Пенсільванії вирішувалася доля 20 голосів вибірників.

Колегія вибірників 14 грудня затвердила підсумки волевиявлення, відповідно до яких Байден стане новим главою держави. На підтримку демократа виступили 306 вибірників, а на користь республіканця Трампа висловилися 232. Щоб стати президентом США, кандидату необхідно отримати 270 голосів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52