Вибори в США: Колегія вибірників визнала Байдена президентом

Зазначається, що за підсумками голосування у кандидата в президенти від демократів Джо Байдена 306 голоси вибірників, з очікуваних 306 та необхідних 270 для перемоги на виборах. У діючого президента США Дональда Трампа — 232 голоси вибірників з прогнозованих 232. За такі результати президентських виборів в США проголосували усі 538 вибірників.

“В Америці політики не беруть владу — їй її дають. Ми, народ, проголосував. Віра в наші інститути тримається. Чесність наших виборів залишається незмінною. Настав час перегорнути сторінку і об’єднатися. Як я говорив в ході цієї кампанії, я буду президентом усіх американців. Я буду так само ретельно працювати для тих з вас, хто не голосував за мене, як і для тих, хто голосував”, — йдеться в заяві, зробленій за підсумками голосування, обраного президента США Джо Байдена.

Результати голосування в Колегії вибірників на спеціальному спільному засіданні офіційно підрахує новий склад Конгресу 6 січня 2021 року та затвердить результати виборів. Новообраний президент США буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.

Нагадаємо, вибори президента США пройшли 3 листопада. Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів у судах, проте зазнала поразок.