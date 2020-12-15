Выборы в США: Коллегия выборщиков признала Байдена президентом

Отмечается, что по итогам голосования у кандидата в президенты от демократов Джо Байдена 306 голоса выборщиков, из ожидаемых 306 и необходимых 270 для победы на выборах. У действующего президента США Дональда Трампа — 232 голоса выборщиков из прогнозируемых 232. За такие результаты президентских выборов в США проголосовали все 538 выборщиков.

“В Америке политики не берут власть — ей ее дают. Мы, народ проголосовал. Вера в наши институты держится. Честность наших выборов остается неизменной. Пришло время перевернуть страницу и объединиться. Как я говорил в ходе этой кампании, я буду президентом всех американцев. Я буду также усердно работать для тех из вас, кто не голосовал за меня, как и для тех, кто голосовал”, — говорится в заявлении, сделанном по итогам голосования, избранного президента США Джо Байдена.

Результаты голосования в Коллегии выборщиков на специальном совместном заседании официально подсчитает новый состав Конгресса 6 января 2021 года и утвердит результаты выборов. Новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах, однако потерпела поражения.