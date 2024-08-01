Венгрия заверила Европейский Союз, что завершила так называемую "миротворческую миссию" в отношении Украины. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Встречи Орбана с путиным в москве, главой Китая Си Цзиньпином и Дональдом Трампом по обсуждению Украины в рамках якобы "мирной миссии", которые совпали с началом полугодового председательства Венгрии в Совете ЕС, вызвали возмущение институтов сообщества и большинства столиц в блоке.

Отмечается, что Союз и Европейский парламент призвали к ответным мерам против Будапешта и уже бойкотируют встречи на высоком уровне, организованные Венгрией, которая председательствует в Совете ЕС.

После разногласий, из-за которых Будапешт был вынужден отчитаться за эти встречи, Венгрия завершила эту "мирную миссию", согласно ноте, направленной государствам-членам венгерским министром по европейским делам Яношем Бокой, о чем сообщают несколько дипломатических источников.

Однако в столицах сомневаются, что это правда, и считают, что Орбан, большой провокатор, и может возобновить этот маневр, когда захочет.

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Дополнение

19 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что продолжит свою самопровозглашенную "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза за то, что он превысил роль председательства, которое сейчас занимает его страна в блоке.