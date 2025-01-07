Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Парагваем из-за поддержки оппозиции

Власти Венесуэлы объявили о разрыве дипломатических отношений с Парагваем. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Решение сопровождалось отзывом всех венесуэльских дипломатических представителей из этой страны.

Причиной такого шага стало заявление президента Парагвая Сантьяго Пеньи о поддержке венесуэльской оппозиции.

На фоне этих событий Николас Мадуро готовится начать свой третий президентский срок, сохраняя контроль над страной, несмотря на международную критику его политики.

Оппозиция Венесуэлы готовит масштабные протесты накануне инаугурации Мадуро