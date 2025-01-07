Венесуела розриває дипломатичні відносини з Парагваєм через підтримку опозиції
Київ • УНН
Венесуела припиняє дипломатичні відносини з Парагваєм та відкликає своїх дипломатів. Рішення прийнято після заяви президента Парагваю Сантьяго Пеньї про підтримку венесуельської опозиції.
Влада Венесуели оголосила про розрив дипломатичних відносин із Парагваєм. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Рішення супроводжувалося відкликанням усіх венесуельських дипломатичних представників з цієї країни.
Причиною такого кроку стала заява президента Парагваю Сантьяго Пеньї про підтримку венесуельської опозиції.
На тлі цих подій Ніколас Мадуро готується розпочати свій третій президентський термін, зберігаючи контроль над країною, незважаючи на міжнародну критику його політики.
Опозиція Венесуели готує масштабні протести напередодні інавгурації Мадуро06.01.25, 04:39 • 26054 перегляди