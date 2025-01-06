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Опозиція Венесуели готує масштабні протести напередодні інавгурації Мадуро

Опозиція Венесуели готує масштабні протести напередодні інавгурації Мадуро

Київ • УНН

 • 26054 перегляди

Лідер опозиції Марія Коріна Мачадо закликала венесуельців вийти на протести 9 січня проти інавгурації Мадуро. Акція стане відповіддю на спірні результати президентських виборів, що відбулися 28 липня.

Лідер опозиційного руху Венесуели Марія Коріна Мачадо закликала громадян країни приєднатися до протестів, запланованих на 9 січня. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Акція протесту стане відповіддю на інавгурацію чинного президента Ніколаса Мадуро, що має відбутися наступного дня. 

Мачадо, яка тривалий час залишалася в тіні після спірних президентських виборів, закликає до мобілізації на тлі зростаючого невдоволення результатами голосування. Вибори, що відбулися 28 липня, викликали хвилю критики через сумніви у їхній прозорості, але офіційно переможцем було оголошено Мадуро. 

Опозиція розглядає день протестів як можливість висловити єдність і рішучість у боротьбі проти авторитарного режиму.

Активізація протестного руху передбачає загострення протистояння між прихильниками опозиції та урядовими силами, які готові забезпечувати порядок у столиці Каракасі та інших великих містах.

Венесуела звільняє сотні протестувальників після суперечливих виборів Мадуро17.11.24, 15:04 • 22586 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
nikolas-maduroНіколас Мадуро
venesuelaВенесуела

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