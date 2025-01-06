Оппозиция Венесуэлы готовит масштабные протесты накануне инаугурации Мадуро
Киев • УНН
Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала венесуэльцев выйти на протесты 9 января против инаугурации Мадуро. Акция станет ответом на спорные результаты президентских выборов, состоявшихся 28 июля.
Лидер оппозиционного движения Венесуэлы Мария Корина Мачадо призвала граждан страны присоединиться к протестам, запланированным на 9 января. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Акция протеста станет ответом на инаугурацию действующего президента Николаса Мадуро, которая должна состояться на следующий день.
Мачадо, которая долгое время оставалась в тени после спорных президентских выборов, призывает к мобилизации на фоне растущего недовольства результатами голосования. Выборы, состоявшиеся 28 июля, вызвали волну критики из-за сомнений в их прозрачности, но официально победителем был объявлен Мадуро.
Оппозиция рассматривает день протестов как возможность выразить единство и решимость в борьбе против авторитарного режима.
Активизация протестного движения предполагает обострение противостояния между сторонниками оппозиции и правительственными силами, которые готовы обеспечивать порядок в столице Каракасе и других крупных городах.
Венесуэла освобождает сотни протестующих после противоречивых выборов Мадуро17 нояб. 2024, 13:04 • 22147 просмотров