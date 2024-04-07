Великобритания разворачивает военно-морские силы для помощи Газе через новый морской коридор

Великобритания разворачивает ВМС для увеличения помощи Газе через новый морской коридор с Кипра. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о развертывании корабля военно-морского флота с целью поддержки и усиления помощи Газе через новый морской коридор.

Ситуация в Газе ужасна, и перспектива голода реальна. Мы по-прежнему привержены оказанию помощи тем, кто в ней так отчаянно нуждается - заявил Дэвид Кэмерон.

По словам министра, совместно с США, Кипром и другими партнерами, Великобритания располагает новый временный пирс у побережья Газы для получения помощи.

Корабль Королевского флота уже в пути и готов выполнять как военные, так и гражданские операции, включая спасательные миссии в восточном Средиземноморье и доставку помощи из Кипра в Газу.

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Министерство иностранных дел Великобритании также обязалось обеспечить логистическую экспертизу и оборудование, включая вилочные погрузчики и складские единицы, а также до 9,7 миллионов фунтов стерлингов в виде доставки помощи.

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