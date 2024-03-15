Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях

Постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд заявил, что Лондон не будет определять псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. Он напомнил, что агрессия России началась в 2014 году, а сейчас Россия пытается захватить новые территории. Об этом сообщил Голос Америки, передает УНН.

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"Россия проводит свои президентские выборы вопреки воле украинского народа. Это еще одна вопиющая попытка России создать видимость легитимности своего незаконного присутствия в Украине. И это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, принципов, которые являются основополагающими для Хельсинкского Заключительного акта, который Россия разорвала на куски сказал Голланд.

Он также отметил, что Великобритания решительно осуждает Россию за проведение президентских выборов в Украине, что противоречит международному праву, в частности Уставу ООН. И подчеркнул, что "эти так называемые "выборы" на суверенной территории Украины являются незаконными".

Россия не имеет никаких законных оснований для таких действий на территории Украины. Мы не признаем результаты никаких фиктивных референдумов или выборов. Донецк, Херсон, Луганск, Запорожье и Крым являются частью Украины. Проведение фиктивных выборов в этих регионах не изменит этого факта отметил представитель Великобритании при ОБСЕ.

В Госдепе заявили, что США не будут признавать результаты фиктивных выборов рф на оккупированных территориях