Важный военный объект в курске оказался под ударом: что известно
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил об ударе по важному военному объекту в курске. Атака произошла на фоне начала наступления украинских войск в нескольких районах курской области.
В российском курске был нанесен удар по важному военному объекту, заявил во вторник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
"В Курске был атакован важный военный объект", - написал Коваленко в Telegram и опубликовал видео, на котором слышны взрывы.
Детали удара пока неизвестны.
Дополнение
5 января стало известно, что украинские военные начали наступление в нескольких районах курской области рф, что стало неожиданностью для противника.
Как говорится в отчете Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись южнее Бердина, Русского Поречья и Новосотницкого.