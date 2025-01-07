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Важный военный объект в курске оказался под ударом: что известно

Важный военный объект в курске оказался под ударом: что известно

Киев  •  УНН

 • 10735 просмотра

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил об ударе по важному военному объекту в курске. Атака произошла на фоне начала наступления украинских войск в нескольких районах курской области.

В российском курске был нанесен удар по важному военному объекту, заявил во вторник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

"В Курске был атакован важный военный объект", - написал Коваленко в Telegram и опубликовал видео, на котором слышны взрывы.

Детали удара пока неизвестны.

Дополнение

5 января стало известно, что украинские военные начали наступление в нескольких районах курской области рф, что стало неожиданностью для противника.

Как говорится в отчете Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись южнее Бердина, Русского Поречья и Новосотницкого. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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