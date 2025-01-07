Важливий військовий об'єкт у курську опинився під ударом: що відомо
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив про удар по важливому військовому об'єкту в курську. Атака відбулась на тлі початку наступу українських військових у декількох районах курської області.
У російському курську зазнав удару важливий воєнний об'єкт, заявив у вівторок керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.
"У Курську був атакований важливий воєнний об‘єкт", - написав Коваленко у Telegram і опублікував відео, на якому чутні вибухи.
Деталі удару наразі невідомі.
Доповнення
5 січня з’явилася стало відомо, що українські військові почали наступ у декількох районах курської області рф, що стало несподіванкою для противника.
Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися південніше Бердина, Руському Поріччію та Новосотницькому.