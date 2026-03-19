ВАКС приговорил нардепа Марченко к 2 годам тюрьмы за взятку за выезд за границу

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор народному депутату Украины Людмиле Марченко и ее помощнице. Они признаны виновными в получении 11,3 тысячи долларов за содействие в пересечении государственной границы. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, депутат Марченко совместно со своей помощницей за деньги обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

В частности, следствием установлено два эпизода противоправной деятельности нардепа Марченко и ее помощницы. Первый – получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере 6 000 долл., а второй — получение 5 300 долл.

Народный депутат признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти на срок три года. Ее помощницу суд признал виновной по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины, сроком на три года – говорится в сообщении.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним

5 июля 2023 года НАБУ депутата Людмилу Марченко и ее помощника заподозрили в получении взятки 5 300 долларов.

Депутат пообещала мужчине организовать решение о разрешении на выезд из Украины органом местной военной администрации, через внесение данных в систему "Шлях".

Уже 11 июля народному депутату от "Слуги народа" Людмиле Марченко и ее помощнице сообщили о подозрении.