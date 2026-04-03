Вадефул ответил Трампу, что НАТО сильнее, чем когда-либо
Киев • УНН
Глава МИД Германии подчеркнул единство НАТО из-за критики Трампа относительно войны с Ираном. Генсек Рютте посетит США для разрешения кризиса коллективной безопасности.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил, что НАТО остается сильным союзом, несмотря на новые угрозы президента США Дональда Трампа относительно возможного выхода Вашингтона из Альянса. Об этом сообщает немецкое издание WAZ и мировые СМИ, пишет УНН.
Детали
По данным Reuters, напряжение между США и европейскими союзниками усилилось на фоне войны с Ираном. Трамп открыто критикует НАТО из-за нежелания европейских стран присоединяться к американским действиям в регионе и даже допускает выход США из Альянса.
На этом фоне Вадефул подчеркнул, что союз не утратил прочности и остается ключевой основой безопасности Европы и трансатлантического пространства. Ранее он также заявлял, что безопасность стран НАТО возможна только через совместные действия, солидарность и единство союзников.
Кризис в Альянсе обостряется
Последние заявления Трампа усилили беспокойство в европейских столицах относительно дальнейшей роли США в НАТО. Дополнительное напряжение вызвал и отказ Пентагона прямо подтвердить безусловную приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Североатлантического договора.
На фоне этого кризиса генсек НАТО Марк Рютте должен посетить Вашингтон в ближайшие дни. По информации Reuters, в штаб-квартире Альянса опасаются, что нынешний конфликт может стать одним из самых серьезных испытаний для НАТО за последние десятилетия.
