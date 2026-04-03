Вадефул відповів Трампу, що НАТО сильніше, ніж будь-коли

Київ • УНН

 • 3072 перегляди

Глава МЗС Німеччини наголосив на єдності НАТО через критику Трампа щодо війни з Іраном. Генсек Рютте відвідає США для вирішення кризи колективної безпеки.

Вадефул відповів Трампу, що НАТО сильніше, ніж будь-коли

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що НАТО залишається сильним союзом, попри нові погрози президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу Вашингтона з Альянсу. Про це повідомляє німецьке видання WAZ та світові ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За даними Reuters, напруга між США та європейськими союзниками посилилася на тлі війни з Іраном. Трамп відкрито критикує НАТО через небажання європейських країн долучатися до американських дій у регіоні та навіть допускає вихід США з Альянсу.

Трамп послаблює НАТО і підриває довіру в Альянсі - Макрон 02.04.26, 17:47 • 2952 перегляди

На цьому тлі Вадефул наголосив, що союз не втратив міцності й залишається ключовою основою безпеки Європи та трансатлантичного простору. Раніше він також заявляв, що безпека країн НАТО можлива лише через спільні дії, солідарність і єдність союзників.

Криза в Альянсі загострюється

Останні заяви Трампа посилили занепокоєння в європейських столицях щодо подальшої ролі США в НАТО. Додаткову напругу викликала й відмова Пентагону прямо підтвердити безумовну прихильність принципу колективної оборони, закріпленому в статті 5 Північноатлантичного договору.

На тлі цієї кризи генсек НАТО Марк Рютте має відвідати Вашингтон найближчими днями. За інформацією Reuters, у штаб-квартирі Альянсу побоюються, що нинішній конфлікт може стати одним із найсерйозніших випробувань для НАТО за останні десятиліття.

Генеральний секретар НАТО 8 квітня зустрінеться з Трампом, Рубіо та Гегсетом03.04.26, 23:00 • 3164 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Марк Рютте
Пентагон
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іран