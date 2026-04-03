Вадефул відповів Трампу, що НАТО сильніше, ніж будь-коли
Київ • УНН
Глава МЗС Німеччини наголосив на єдності НАТО через критику Трампа щодо війни з Іраном. Генсек Рютте відвідає США для вирішення кризи колективної безпеки.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що НАТО залишається сильним союзом, попри нові погрози президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу Вашингтона з Альянсу. Про це повідомляє німецьке видання WAZ та світові ЗМІ, пише УНН.
Деталі
За даними Reuters, напруга між США та європейськими союзниками посилилася на тлі війни з Іраном. Трамп відкрито критикує НАТО через небажання європейських країн долучатися до американських дій у регіоні та навіть допускає вихід США з Альянсу.
На цьому тлі Вадефул наголосив, що союз не втратив міцності й залишається ключовою основою безпеки Європи та трансатлантичного простору. Раніше він також заявляв, що безпека країн НАТО можлива лише через спільні дії, солідарність і єдність союзників.
Криза в Альянсі загострюється
Останні заяви Трампа посилили занепокоєння в європейських столицях щодо подальшої ролі США в НАТО. Додаткову напругу викликала й відмова Пентагону прямо підтвердити безумовну прихильність принципу колективної оборони, закріпленому в статті 5 Північноатлантичного договору.
На тлі цієї кризи генсек НАТО Марк Рютте має відвідати Вашингтон найближчими днями. За інформацією Reuters, у штаб-квартирі Альянсу побоюються, що нинішній конфлікт може стати одним із найсерйозніших випробувань для НАТО за останні десятиліття.
