Генеральний секретар НАТО 8 квітня зустрінеться з Трампом, Рубіо та Гегсетом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у середу, 8 квітня, оскільки президент висловив невдоволення альянсом через недостатню допомогу Ірану, передає УНН із посиланням на CNN.

Згідно з пресрелізом, опублікованим у п'ятницю, Рютте також зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Раніше CNN повідомляло про очікуваний візит Рютте до Вашингтона для зустрічі з Трампом наступного тижня. Прессекретар НАТО Еллісон Харт повідомила CNN, що зустріч була "запланована давно".

Рютте їде до Вашингтона після погроз Трампа вийти з НАТО

Рютте залишиться у Вашингтоні до 12 квітня, де він також виступить із промовою в Інституті президентського фонду Рональда Рейгана та візьме участь у Більдерберзькій зустрічі, щорічному неофіційному форумі європейських та північноамериканських політичних лідерів.

Вчора понад 40 країн провели віртуальну зустріч для обговорення стратегій щодо відновлення роботи Ормузької протоки. Трамп скаржився на те, що союзники з НАТО та країни регіону не зробили жодних кроків для надання допомоги у відновленні роботи протоки після початку війни США та Ізраїлю з Іраном.

Трамп готує для НАТО модель "плати, щоб грати", зачепить статтю 5 - Telegraph