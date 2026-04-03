5 квітня, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Генеральний секретар НАТО 8 квітня зустрінеться з Трампом, Рубіо та Гегсетом

Київ • УНН

 • 5525 перегляди

Генсек НАТО відвідає Вашингтон для переговорів із Трампом та посадовцями США. Причиною стали закиди президента щодо недостатньої допомоги в Ірані.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у середу, 8 квітня, оскільки президент висловив невдоволення альянсом через недостатню допомогу Ірану, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Згідно з пресрелізом, опублікованим у п'ятницю, Рютте також зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Раніше CNN повідомляло про очікуваний візит Рютте до Вашингтона для зустрічі з Трампом наступного тижня. Прессекретар НАТО Еллісон Харт повідомила CNN, що зустріч була "запланована давно".

Рютте залишиться у Вашингтоні до 12 квітня, де він також виступить із промовою в Інституті президентського фонду Рональда Рейгана та візьме участь у Більдерберзькій зустрічі, щорічному неофіційному форумі європейських та північноамериканських політичних лідерів.

Вчора понад 40 країн провели віртуальну зустріч для обговорення стратегій щодо відновлення роботи Ормузької протоки. Трамп скаржився на те, що союзники з НАТО та країни регіону не зробили жодних кроків для надання допомоги у відновленні роботи протоки після початку війни США та Ізраїлю з Іраном.

Антоніна Туманова

