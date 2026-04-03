Генеральный секретарь НАТО 8 апреля встретится с Трампом, Рубио и Хегсетом
Киев • УНН
Генсек НАТО посетит Вашингтон для переговоров с Трампом и официальными лицами США. Причиной стали упреки президента в недостаточной помощи в Иране.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в среду, 8 апреля, поскольку президент выразил недовольство альянсом из-за недостаточной помощи Ирану, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Согласно пресс-релизу, опубликованному в пятницу, Рютте также встретится с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.
Ранее CNN сообщало об ожидаемом визите Рютте в Вашингтон для встречи с Трампом на следующей неделе. Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщила CNN, что встреча была "запланирована давно".
Рютте останется в Вашингтоне до 12 апреля, где он также выступит с речью в Институте президентского фонда Рональда Рейгана и примет участие в Бильдербергской встрече, ежегодном неофициальном форуме европейских и североамериканских политических лидеров.
Вчера более 40 стран провели виртуальную встречу для обсуждения стратегий по возобновлению работы Ормузского пролива. Трамп жаловался на то, что союзники по НАТО и страны региона не предприняли никаких шагов для оказания помощи в возобновлении работы пролива после начала войны США и Израиля с Ираном.
