Генеральный секретарь НАТО 8 апреля встретится с Трампом, Рубио и Хегсетом

Киев • УНН

 • 5517 просмотра

Генсек НАТО посетит Вашингтон для переговоров с Трампом и официальными лицами США. Причиной стали упреки президента в недостаточной помощи в Иране.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в среду, 8 апреля, поскольку президент выразил недовольство альянсом из-за недостаточной помощи Ирану, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Согласно пресс-релизу, опубликованному в пятницу, Рютте также встретится с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

Ранее CNN сообщало об ожидаемом визите Рютте в Вашингтон для встречи с Трампом на следующей неделе. Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщила CNN, что встреча была "запланирована давно".

Рютте останется в Вашингтоне до 12 апреля, где он также выступит с речью в Институте президентского фонда Рональда Рейгана и примет участие в Бильдербергской встрече, ежегодном неофициальном форуме европейских и североамериканских политических лидеров.

Вчера более 40 стран провели виртуальную встречу для обсуждения стратегий по возобновлению работы Ормузского пролива. Трамп жаловался на то, что союзники по НАТО и страны региона не предприняли никаких шагов для оказания помощи в возобновлении работы пролива после начала войны США и Израиля с Ираном.

