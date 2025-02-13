На Запорожье работает ПВО, может быть громко – ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в области. Воздушные силы ВСУ заявляют о БпЛА на севере Запорожской области, передает УНН.

Может быть громко, потому что работает ПВО. Находитесь в безопасности до отбоя тревоги - сообщил Федоров.

В Воздушных силах сообщили, что БпЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.

Напомним

Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы.