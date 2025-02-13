На Запорожье работает ПВО, может быть громко – ОВА
Киев • УНН
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о работе систем противовоздушной обороны в области. Воздушные силы ВСУ зафиксировали беспилотники на севере региона, движущиеся в северо-западном направлении.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в области. Воздушные силы ВСУ заявляют о БпЛА на севере Запорожской области, передает УНН.
Может быть громко, потому что работает ПВО. Находитесь в безопасности до отбоя тревоги
В Воздушных силах сообщили, что БпЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.
Напомним
Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы.