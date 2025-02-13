В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті після попередження про балістичну загрозу з Криму. Жителів міста закликали перейти в укриття.
Вибух пролунав в Одесі на тлі балістичної загрози, передає УНН.
"В місті чутно вибух!" - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Раніше він повідомив про загрозу балістики з Криму, а також закликав жителі вміста перейти в укриття.
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