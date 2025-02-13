В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

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06:50 • 27363 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 76872 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131150 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189827 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152824 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142167 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119560 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108653 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103132 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149577 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті після попередження про балістичну загрозу з Криму. Жителів міста закликали перейти в укриття.

Вибух пролунав в Одесі на тлі балістичної загрози, передає УНН.

"В місті чутно вибух!" - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Раніше він повідомив про загрозу балістики з Криму, а також закликав жителі вміста перейти в укриття.

ЮНЕСКО розпочала місію в Одесі для оцінки стану історичного центру12.02.25, 13:11 • 37125 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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