В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе после предупреждения о баллистической угрозе из Крыма. Жителей города призвали перейти в укрытие.
Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы, передает УНН.
«В городе слышен взрыв!» - сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Ранее он сообщил об угрозе баллистики из Крыма, а также призвал жители города перейти в укрытие.
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