В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
14:35 • 64475 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
12:29 • 102033 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
12:09 • 106135 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 112501 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 119113 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 125744 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 125078 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 123593 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 118112 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 109100 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

Киев  •  УНН

 • 3679 просмотра

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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе после предупреждения о баллистической угрозе из Крыма. Жителей города призвали перейти в укрытие.

Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы, передает УНН.

«В городе слышен взрыв!» - сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Ранее он сообщил об угрозе баллистики из Крыма, а также призвал жители города перейти в укрытие.

ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра12.02.25, 13:11 • 30864 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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