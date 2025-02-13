На Запоріжжі працює ППО, може бути гучно - ОВА

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО в області. Повітряні сили ЗСУ заявляють про БпЛА на півночі Запорізької області, передає УНН.

Може бути гучно, бо працює ППО. Перебувайте у безпеці до відбою тривоги - повідомив Федоров.

У Повітряних силах повідомили, що БпЛА на півночі Запорізької області, курс північно-західний.

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