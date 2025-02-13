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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130875 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189559 перегляди

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15 березня, 13:22 • 152618 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142057 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119471 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108637 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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На Запоріжжі працює ППО, може бути гучно - ОВА

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу систем протиповітряної оборони в області. Повітряні сили ЗСУ зафіксували безпілотники на півночі регіону, що рухаються у північно-західному напрямку.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО в області. Повітряні сили ЗСУ заявляють про БпЛА на півночі Запорізької області, передає УНН.

Може бути гучно, бо працює ППО. Перебувайте у безпеці до відбою тривоги 

- повідомив Федоров.

У Повітряних силах повідомили, що БпЛА на півночі Запорізької області, курс північно-західний.

Нагадаємо

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