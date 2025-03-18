В Запорожской области открыли первый Центр безопасности: каковы его функции
Киев • УНН
В Запорожской области заработал первый Центр безопасности, который будет обслуживать 13 населенных пунктов. Он включает полицейского офицера общины, пожарную команду, диспетчерский пункт и укрытие.
В Запорожской области появился первый Центр безопасности, который будет обслуживать 13 населенных пунктов области. В этом месте будут служить полицейский офицер общины, а также пожарная команда. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.
Сегодня вместе с главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым открыли современное здание Центра в одной из общин. Уже через считанные дни здесь будут нести службу полицейский офицер общины и местная пожарная команда
Министр сообщил, что строительство этого Центра длилось семь месяцев. Кроме боксов для транспорта, здесь есть диспетчерский пункт, комната для отдыха и укрытие.
ГСЧС и Нацполиция уже провели несколькомесячное обучение для личного состава, подразделения обеспечены всем необходимым: техникой, оборудованием, транспортом
Министр также поблагодарил за воплощение этой инициативы руководство области и местные власти. Клименко отметил, что открытие таких Центров безопасности по всей стране позволит значительно ускорить реагирование и усилит коммуникацию между экстренными службами.
Безопасность в Украине начинается с безопасности в каждой из общин
Дополнение
В Запорожской области энергетические службы продолжают работу по восстановлению электроснабжения в Кушугумской общине. Уже восстановлена подача электричества в Малокатериновке.
Вчера было проинформировано, что террористическая армия атаковала одну из прифронтовых общин в Запорожской области, более 3000 абонентов без света.